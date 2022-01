Guillén le respondió a Ronald Acuña Jr.

Oswaldo Guillén, le respondió al venezolano Ronald Acuña Jr. las palabras que este tuvo sobre los Tiburones de La Guaira y lo que quiere en su futuro en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Loading...

"Ronald, yo era el mánager en el 2016, ese no fui yo?", aseguró Guillén al pelotero



A través de su cuenta Twitter, Guillén como siempre se hizo sentir y tuvo reacción a la polémica que generó Ronald Acuña Jr. la noche del miércoles, donde aseguró que quiere jugar con los Cardenales de Lara en la LVBP y prácticamente, desechó la oportunidad de ver acción con los Tiburones de La Guaira, equipo al cual pertenece y al que le recordó algo del pasado.



Acuña Jr., en sus respuestas, aseguró que los Tiburones en el año 2016 no le dieron la oportunidad porque no lo consideraban un pelotero de todos los días, lo curioso, es que el mánager de los "salados" ese año era Guillén, quien no dudó en responder.



"Ronald, yo era el mánager en el 2016, ese no fui yo?. No soy el mejor, pero tan malo así no llego haha. Saludos", escribió Guillén.



Sin duda alguna fue un comentario en son de broma, pero de igual manera crea un poco de incógnita, porque Acuña Jr. fue fuerte y aseguró que los Tiburones antes de su debut en las Grandes Ligas, no lo tomaron en cuenta para jugar en la LVBP.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...