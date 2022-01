Stromae, el revuelo de un genio diferente que canta desde el infierno

Stromae, el genio musical de Bélgica conocido por canciones de música alegre y temática sombría, ha creado un revuelo mediático y emocional en su regreso a la vida pública tras una pausa de varios años, poniendo el foco en la salud mental y, de paso, generando un debate sobre el papel de los medios de información.

Loading...

FOTO: REFERENCIAL

"En sus canciones habla usted mucho de soledad. ¿La música le ha ayudado a liberarse?", le preguntaba ante 7,3 millones de espectadores la periodista Anne-Claire Coudray a Stromae en una entrevista en directo el domingo en horario de máxima audiencia en el telediario de la noche de la cadena privada francesa TF1.

Corre el minuto 7,15 de la charla. Hasta entonces nada se ha salido de lo normal: un pequeño reportaje de introducción sobre el creador y algunas preguntas de la periodista sobre su música y su carrera.

Pero, tras esa pregunta, se empiezan a escuchar unas notas de piano. La cámara apunta a Stromae, que vestido con traje oscuro y corbata podría pasar por el presentador del informativo. El belga lleva tres años prácticamente en silencio y ocho sin grabar un disco. Y el artista, de 36 años, canta su respuesta.

"No soy el único que está solo"

"No soy el único que está solo. Eso ya es algo (...) ¿Y si contara a todos los que se sienten como yo? Seríamos muchos (...) A veces he tenido pensamientos suicidas y no estoy orgulloso de ello. A veces pensamos que es la única forma de silenciarlos. Estos pensamientos que nos hacen vivir un infierno", dice.

Es su nueva canción "L'enfer", un tema sobre salud mental y suicidio que forma parte del disco "Multitude", que saldrá a la venta el próximo 4 de marzo.

Se trata de la segunda pista del nuevo álbum, que el belga, quien saltó a la fama en 2009 con "Alors on dance", empezó a desgranar en octubre con el sencillo "Santé", un tema dedicado a los trabajadores más precarios y humildes "para levantar el vaso por los que no tienen vaso", según la letra de una canción que acumula ya 25 millones de visualizaciones en YouTube.

"Tenemos que intercambiar ideas. No demasiado, de todos modos. De lo contrario, se va rápido en la cabeza. Y es demasiado tarde para que se detenga. Aquí es donde quisiera olvidarme de todo. De golpe", prosigue la nueva canción de Stromae.

El belga tiene un talento especial para transformar espacios y conceptos. Lo hace con su música, creando sonidos festivos que invitan a bailar y que reposan sobre letras oscuras, como cuando en "Papaoutai" cantaba a ritmo de house la ausencia de su padre, un ruandés asesinado en el genocidio que asoló ese país en 1994.

Y lo ha hecho ahora con los medios de comunicación, transformando -con complicidad de la cadena- un telediario en un escenario promocional. Pero también dando notoriedad a un debate sobre la salud mental, un asunto que a menudo cuesta tratar en los medios de comunicación.

"Se supone que debemos asistir al telediario de las ocho, presentado por un colega con una tarjeta de prensa (...) De repente todo se confunde. Ya no hay distinción entre el espacio informativo, sujeto a esa vieja testarudez llamada ética periodística, y el espacio del vídeo musical", critica una columna del semanario francés "L'Obs"; "Stromae: el infierno de mezclar géneros", titula un artículo sobre la entrevista el diario belga "Le Soir".

Muchos critican, más a la cadena y a la periodista que al músico, que se integre un espectáculo promocional en la información. Otros aplauden la originalidad y, sobre todo, agradecen al artista su sinceridad por atreverse a hablar en primera persona y ayudar a visibilizar un problema social y de salud relativamente tabú.

"Stromae y TF1 acaban de conseguir poner en máxima audiencia la salud mental, el suicidio y la depresión", escribía un tuitero español @Manuelexma; "Stromae desestigmatiza el suicidio", titulaba el diario suizo "Les Temps".

"Es verdad que a menudo definen mi música como alegre con temática un poco sombría, un poco triste. Creo que así es un poco como veo yo la vida. No es completamente blanca ni completamente negra, hay momentos difíciles, momentos más alegres, se alterna", había dicho en esa misma entrevista Stromae, justo antes de empezar a entonar los versos de la discordia.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...