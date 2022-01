Cabello muestra afiches con el letrero de "Se busca" de varios opositores

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), divulgó la noche de este miércoles carteles de «Se Busca» de varios dirigentes de oposición venezolanos, entre ellos el de Juan Guaidó.

Diosdado Cabello

“Me llegaron estos afiches bien bonitos”, comentó al mostrar en las cámaras de VTV las imágenes de algunos opositores que recibieron indulto del gobierno de Nicolás Maduro como: Freddy Guevara y Tomás Guanipa. Además, enseñó los perfiles del presidente encargado Juan Guaidó, Miguel Pizarro y Stalin González, entre otros.

En todas las imágenes aparece en la parte inferior la inscripción de “ladrón”.

Durante la transmisión de su programa, el también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 aseguró que al grupo de opositores les “tocará su regalo sorpresa” por el presunto robo de los activos en el extranjero.

Afiches de los opositores

Cabello y los Opositores

«Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había», agregó Cabello sin mencionar nombres.

“Ellos juran que todavía son la Asamblea Nacional. Lo que queda de la derecha se reunió en el patio de un edificio y transmiten para que el mundo crea. Claro, lo que están planificando es cómo siguen robando".

"Estoy convencido que la justicia se va a imponer, así que a nadie le extrañe las sorpresas, no será regalo de navidades, pero estará cerca de Carnaval. A todos les va a tocar su regalo sorpresa, nadie se va a quedar con las manos vacías”, dijo.

Y agregó: “Va a haber sorpresas, repito va a haber sorpresas y va a haber justicia, créanme. Uno sale a la calle y el pueblo dice ‘justicia’. Justicia para algunos va a haber, no vayan a salir corriendo escuálidos”.

El martes 4 de enero, Nicolás Maduro pidió a la AN de 2020, investigar al Parlamento de Guaidó.

