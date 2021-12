Cientos de maracayeros salieron a realizar compras de última hora

Las calles del centro de Maracay este jueves 23 de diciembre lucieron copadas de personas, quienes con toda la energía se dispusieron a realizar las respectivas compras navideñas, teniendo como el firme propósito decembrino de ganar un poco de tiempo y pasar la víspera de la Navidad en sus casas en compañía de sus seres queridos.

Y es que a través de un recorrido realizado por equipo reporteril del diario elsiglo, en las principales zonas comerciales de la Ciudad Jardín, se pudo evidenciar gran volumen de ciudadanos, quienes entraban y salían de los comercios con bolsas llenas o medio llenas, demostrando como el sentir de la época está más presente que el pasado año 2020, donde las bajas fueron el factor denominador.

En este sentido, los puntos con mayor afluencia fueron la avenida Bolívar, las calles Santos Michelena, Vargas y por supuesto los principales centros comerciales de la capital aragüeña, quienes albergaron en comparación con años pasados mayor cantidad de ofertas atractivas a los consumidores.

Ante este panorama, la señora Graciela Torres, quien se encontraba saliendo de una tienda de zapatos manifestó: "De verdad este año he visto mayor movimiento comercial y un poco más de alegría navideña, pese a que muchos no contamos con los ingresos necesarios, por lo menos el ambiente se presta para darnos un poco de alegría y ahorita los sacrificios como que si están dando mayores frutos. Yo por ejemplo el año pasado no pude hacer hallacas, ni estrenar, pero este pude hacer por lo menos unos bollitos y ahorita que estoy comprando los zapatos de mis pequeños".

De acuerdo con lo opinado con Torres, Maylin Contreras agregó: "Yo salí hoy porque el 24 lo pretendo pasar en mi casa con mis hijos y mi esposo. De verdad he visto como hay mucha gente en la calle, en ocasiones me pregunto de dónde saldrá el dinero. Sin embargo, me alegro porque estamos saliendo adelante como ciudadanos o nos estamos fortaleciendo ante las situaciones".

Igualmente, Marcelo Martínez puntualizó: "Realmente es contradictorio lo que siento, porque me gusta que como ciudadanos estamos recibiendo la navidad mejor que el año pasado y eso lo veo en el centro; en los comercios la gente contenta adaptándose a una nueva realidad. Por otro lado, también observo como ha bajado la prevención y eso preocupa. Sin embargo, en líneas generales estoy contento porque siento un poco más de cerca la alegría que hace años no sentía".

Por su parte, Irene Tamayo, comerciante de una tienda de ropa en la Bolívar, dijo: "Las personas tomaron el día de hoy para hacer las compras nerviosas del 24. Muchos han sido los que me han manifestado que prefirieron hacerlo el 23 porque les gusta pasar el 24 y esperar la llegada del Niño Dios, sin estrés en sus casas y llevando a cabo sus costumbres".

Ahora bien, las áreas comerciales estuvieron custodiadas por funcionarios de seguridad adscritos a la entidad y la gran ausente fueron las medidas de bioseguridad, puesto que los ciudadanos dejaron a un lado el buen uso del tapabocas y del distanciamiento social ni se percataron.

En resumidas cuentas, el movimiento en la ciudad de Maracay estuvo bastante movido, tal y como muchos lo esperaron.

DANIEL MELLADO | elsiglo

