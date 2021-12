En una foto estuvo presente para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno de Spider-Man: No Way Home no solo ha sido uno de los más esperados, taquilleros y populares del Universo Cinematográfico de Marvel, también nos ha regalado la historia más conmovedora por parte de un fallecido seguidor y su amorosa familia.

Resulta que la familia del fallecido admirador de Marvel llevó a la premier una foto de este con la intensión de hacer realidad su último deseo: ver confirmado el multiverso. La historia llegó a redes sociales y ha conmovido a miles de internautas, quienes no paran de enviar mensajes de apoyo y gratitud.

Spider-Man: No Way Home ha traído diversas historias con su estreno, pero ninguna como la protagonizada por Celmy Medina y su difunto esposo Diego Baas Burgos.

Celmy compartió en Facebook que asistió al estreno de la nueva producción de Marvel y reservó una silla que iba a estar ocupada solo por la foto de su difunto esposo Diego, quien era fanático del Hombre Araña y anhelaba ver el estreno de la película. Lamentablemente, el tiempo de él estaba contado y no pudo hacer su sueño realidad.

En la imagen se ve la fotografía de Diego ocupando una butaca en el cine y al lado aparece su hija, quien se muestra tranquila por aún estar conectada de manera emocional con su padre.

El gesto de Celmy y su hija se viralizó de inmediato, cautivando cientos de corazones e internautas que no han dudado en externar sus felicitaciones por su acto y fortaleza. Por otra parte, su acto demuestra que el amor verdadero va más allá de lo esperado.

Spider-Man: No Way Home, la última película de la familia Marvel, consiguió un fin de semana de estreno récord en la taquilla de EE.UU. al recaudar US$ 253 millones, según su estudio, Sony.

Es el tercer fin de semana de estreno más alto de la historia en taquilla y también el más alto para un mes de diciembre. La película superó sus estimaciones originales de US$ 123 millones. Solo "Avengers: Endgame", de 2019, y "Avengers: Infinity War", de 2018, se estrenaron con cifras mayores.

