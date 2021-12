La muerte del cantante Vicente Fernández ha revolucionado las redes sociales, luego de que surgieran rumores de una presunta hija ilegítima del artista, quien al parecer decidió enviarle un contundente mensaje a la dinastía Fernández.

Durante una trasmisión del programa de farándula del argentino Javier Ceriani, Chisme No Like, la supuesta hija de "Chente", Ana Lilia Aréchiga de 57 años aseguró que tiene pruebas que demuestran que su verdadero padre es el intérprete de "Por tu maldito amor".

"Ellos se conocieron como en el año 60, fue una relación de nueve meses. Ellos se conocieron por medio del señor Paco Michell que los presentó en Guadalajara, que era un amigo de mi papá y él andaba con una prima de mi mamá. Mi padre estuvo con mi madre cuando tenía cuatro meses de embarazo. Él tenía 20 años y mi mamá tendría unos 24 años", enfatizó Ana.

Según confirmó que no fue reconocida porque los otros hijos del cantante de ranchera no se lo permitieron, sin embargo, afirmó que nunca tuvo rechazos de parte de Fernández pero su madre si se le prohibió.

Puntualizó que su prioridad en este momento es comprobar que ella si lleva la sangre del Charro de Hientitán, "Lo único que le digo a mi padre es que desde el día que lo admiré yo traigo aquí su mente, sus ojos bañados en mí y sé que desde donde está quieran o no quieran, les duela o no les duela, les guste o no les guste, él es mi padre y yo soy su hija y espérense unas nuevas que les tengo, donde yo les voy a comprobar que yo todo el tiempo dije que soy la hija de Vicente Fernández y lo soy".

"Va a llegar el momento en que todas sus caretas de hipocresía y de mentira se les va a caer, porque si yo les dije que soy la hija y me les puse en frente, ¿por qué no me creyeron?", agregó.

