El cineasta mexicano Alonso Iñiguez quiso volcar sus experiencias aprendidas de su primer filme como director en la película "Operación feliz Navidad: La estafa de los duendes", una historia que le da el toque mexicano a la celebración decembrina.

"Nuestras referencias visuales de la Navidad casi siempre son gringas (estadounidenses), pero dijimos, si esta es una posibilidad de abrir una puerta a películas mexicanas navideñas hay que tratar de 'jalarla' (adaptarla) a lo que nosotros vivimos", aseguró Iñiguez en rueda de prensa con medios mexicanos.

Eso lo lograron a partir del humor, las personalidades de sus personajes —un trío de carteristas— y los escenarios a los que estos están arraigados, con imágenes en la Ciudad de México que dan fe de las raíces y la visión mexicana de la celebración.

No obstante, consideró que no se trata de una lucha o un rechazo a lo estadounidense, sino que hay elementos que conviven con las prácticas mexicanas de forma genuina al tratarse de un festejo mundial.

"Creo que no tenemos que pelearnos con eso, sino abrazar las cosas en las que creemos y tratar de alejarnos de las que no nos pertenecen", añadió el director del filme que ya está disponible por HBO Max.

Alonso estudio actuación, con el paso de los años se convirtió en director de teatro y de un momento a otro la vida lo acomodó como director de cine al participar en la segunda parte del filme noventero "Sexo, pudor y lágrimas".

"Fue una experiencia que nunca se me va a olvidar, ha sido una cosa tan fácil y natural. Los primeros días estaba asustado pero cuando me di cuenta que me habían elegido porque sé dirigir actores, algo cambio en mi forma de estar en el set que dije, voy a hacer lo que se hacer", recordó.

Dicha película —aún sin estrenar— fue el preámbulo para que se animara a hacer "Operación feliz Navidad: La estafa de los duendes".

"Me dije: voy a comprobar todos esos conocimientos que ya adquirí en la primer película", mencionó.

Iniguez en una comedia

El filme sigue la historia de Rubí, interpretada por Diana Bovio, Maikol, a quien da vida Ricardo Polanco y Benji, el papel de Paco Rueda, tres ladrones que buscan dejar de ser unos simples carteristas para ser unos criminales profesionales.

El camino no les será sencillo pues se encontrarán con un hombre que les dará una misión muy especial.

"Queríamos que fuera una comedia muy blanca y muy honesta en la que los personajes están en situaciones cómicas eso es lo que hace cómica la película", aseguró Iniguez.

Finalmente, Alonso consideró que la Navidad "nunca va a pasar de moda" y que el tema y sus historias seguirá siendo un espacio de oportunidad para el cine.

