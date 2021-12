En el quinto juego entre los Eternos Rivales, los Navegantes del Magallanes superaron por la mínima a los Leones del Caracas 1-0, en un duelo celebrado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia donde salió a relucir el pitcheo y la magistral defensa de ambos equipos.

Loading...

Foto: Referencial

Con el triunfo, la carabela aseguró la serie particular frente a los capitalinos con par de encuentros aún por disputarse y se alzó con el lauro 22 en la campaña, para mantener la ventaja de 2,5 juegos en el liderato de la tabla de posiciones.

Solo ocho hits se conectaron en la velada valenciana, cinco de parte de los turcos y tres por la manada. Yohander Méndez y José Mujica se enfrascaron en un cerrado choque de abridores durante cinco innings, para dar paso al desfile de seis relevistas, tres por bando.

Méndez y Mujica tuvieron idéntica línea final de cinco episodios con cuatro ponches y solo tres incogibles admitidos. La única diferencia estuvo en la cantidad de boletos, el zurdo local regaló tres, por uno del diestro de la visita.

El bullpen eléctrico con Henderson Álvarez, Wilking Rodríguez y Bruce Rondón alcanzó grados de perfección en cuatro entradas, en los que no permitió inatrapables y solo otorgó un pasaporte.

Álvarez, tomó el protagonismo desde el montículo en el sexto tramo, en lugar de Méndez con hombres en segunda y primera, sin outs, frente al mejor bateador felino en la zafra, Wilfredo Tovar, para salir airoso del aprieto.

Tovar, en una mesurada acción, tocó la bola para avanzar a los corredores. José Rondón falló con elevado al campocorto y Alexander Palma también conectó globo que terminó en el guante del guardabosque central, Cade Gotta, para ahogar la amenaza melenuda.

“Entré agresivo atacando a los bateadores, que últimamente era lo que no me estaba saliendo bien. Pude lograr los resultados en lo que para mí fue el inning del partido. Vi que Tovar mostró el toque desde el primer lanzamiento y tratamos de que lo hiciera para sacar el primer out y enfocarnos en el siguiente bateador”, declaró Álvarez a la televisora TLT tras finalizar el encuentro.

La conexión que marcó la diferencia en el compromiso, salió del madero del dominicano Alejandro De Aza en el séptimo capítulo frente a Eduardo Paredes, con un sencillo dirigido hacia la banda contraria que trajo al plato desde la intermedia a Alberth Martínez.

Ambas novenas engalanaron la noche con algunas jugadas que demostraron destreza defensiva.

En el caso del Caracas, dos saltos con tintes atléticos de Ronny Cedeño en la antesala y Tovar en las paradas cortas, retardaron la llegada de la primera anotación del Magallanes, tanto en el cuarto como en el sexto tramo, en ambos escenarios con Carlos Pérez como víctima, bateando fuertes líneas, mientras Nellie Rodríguez corría en la intermedia.

Por La Galera, Leonardo Reginatto como camarero puso el sello distintivo ante un rodado de Jhony Pereda entre el campocorto y segunda, que el brasileño con sutil agilidad tomó para tocar con la punta del pie el segundo cojín y lanzar a primera, completando un dobleplay que culminó el séptimo inning.

“El juego fue muy importante. Yohander hizo tremendo trabajo, Henderson vino a suplirlo, Wilking y Rondón. De Aza dio el batazo clave para el 1-0. Se dio lo que habíamos deseado todo el año con el pitcheo”, expresó el manager nauta, Wilfredo Romero, al departamento de prensa filbustero tras el último out.

La victoria fue para Álvarez (2-0), con trabajo en blanco de dos entradas. El revés se lo anotó Paredes (1-1), con la única anotación del duelo a su cuenta en labor de un tramo.

Bruce Rondón, salvó su octavo encuentro, retirando por la vía rápida el noveno, con ponche incluido.

Magallanes (22-11) se quedará en Valencia para enfrentar a Tiburones el domingo, mientras Leones (18-17), regresará a Caracas para recibir a Caribes.

Con información de LVBP

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...