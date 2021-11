En el mundo existen dos clases de maestros: los que se limitan a la enseñanza dentro del aula, y quienes llevan su vocación más allá de los límites, impregnando el corazón de sus alumnos con afecto y dedicación, a tal punto de usar un disfraz por amor.

FOTO: REFERENCIAL

A este segundo grupo de docentes pertenece Iván de Luna, un profesor de una escuela primaria de México, que conmovió las redes sociales al realizar un emotivo homenaje a una alumna que falleció.

A través de su cuenta personal en Facebook, Iván compartió una imagen en la que aparece disfrazado del dibujo que le regaló una de sus alumnas antes de morir. Este dibujo es una replica de él mismo llevando lentes, gorra y sonriendo alegremente.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí". Comentó el maestro.

El disfraz del profesor quedó idéntico al dibujo que le otorgó su alumna antes de partir de este mundo. Él llevó un traje blanco con una máscara idéntica al rostro del dibujo.

El gesto ha conmovido a todo internet, y la publicación de Iván ha alcanzado más de 59 mil likes, además ha sido compartida en más de 44 mil ocasiones, llevando consigo un mensaje de empatía y vocación.

Por cierto, Iván lleva su pasión como docente fuera de las aulas y también tiene un canal en YouTube en el que comparte sus conocimientos con un público infantil, dejando a su vez, lecciones de vida que pocos son capaces de dar.

