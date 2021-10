Los decesos incidentales de tortugas marinas en México están relacionados a la contaminación plástica de los mares, según las autoridades.

Al menos 300 cadáveres de tortugas marinas fueron encontradas en las costas de Oaxaca, al suroeste de México. Muchas de ellas pertenecen a la especie Lepidochelys olivacea, y generalmente vienen a desovar a las playas del Pacífico mexicano. Aunque la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) todavía está investigando la causa de muerte, parece ser que todas las hembras murieron ahogadas. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

300 tortugas en 3 días

De acuerdo con el hidrobiólogo Ernesto Albavera, investigador del Centro Mexicano de la Tortuga, en tan sólo tres días se han registrado 300 tortugas varadas en las costas oaxaqueñas. Hasta ahora, de acuerdo con el experto, se descartó que murieran a causa de algún patógeno.

Por el contrario, el equipo de científicos que está trabajando con Albavera asegura que estos fallecimientos están relacionados con la actividad humana. En el marco de la sexta arriba de tortugas al municipio de Morro Ayuta, México está viendo uno de los desastres ecológicos más graves del año.

De acuerdo con la BBC, lo más probable es que las tortugas hayan morido ahogadas por las redes de pesca abandonadas en el mar. Así como otras especies de tortugas marinas en México, la Lepidochelys olivacea, figura en la Lista Roja del International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

A pesar de que la pesca y recolección de huevos está prohibida en el país desde la década de los 90, los decesos incidentales por contaminación continuan. Sus cadáveres, inertes, fueron a dar a las playas a lo largo de esta semana. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), el Centro Mexicano de la Tortuga yla Secretaría de Marina observarán estos días si aparecen más tortugas sin vida.

