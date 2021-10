Ribenses piden reactivación de la actividad comercial

Los habitantes del municipio José Félix Ribas manifestaron ver con preocupación como poco a poco ha ido en picada la actividad comercial en la entidad.

En este sentido, los ciudadanos enfatizaron que basta con un recorrido por los centros comerciales de esta parte del eje Este aragüeño, para verificar como se encuentran casi que desolados.

Y es que durante un recorrido por la capital de la juventud, se apreció como un gran volumen de locales se encuentran cerrados, lo que ocasiona que las personas pierdan el interés de visitar estos sitios, los cuales antes funcionaban para dar vida a la localidad.

Con respecto al tema, Camila Martínez, habitante de Las Mercedes en La Victoria expresó: "Es realmente triste ver como la ciudad ha ido perdiendo sus espacios, se sabe que los centros comerciales no siempre han sido opción de compra para muchos, sin embargo eran de entretenimiento, de esparcimiento y hasta de recreación. Me da pesar ver como por ejemplo en Morichal se encuentra solo, funcionando solamente el mercado, no hay vida. No sabemos porqué causa, pero todo ha muerto y eso es negativo, no sólo para la actividad comercial, sino para nosotros como ciudadanos, ya que hay muchos que tenían una entrada de dinero allí".

De acuerdo con lo opinado por Martínez, Moisés Parra agregó: "Aquí no hay mucho que ver, si uno va a un centro comercial, en este caso el Morichal que era lo mejor de lo mejor en nuestros tiempos, ahora es un sitio solo, los pocos comercios que están abiertos es a media máquina. Ya no provoca ni salir de casa, comenzamos a ser nuevamente un pueblo durmiente".

Por su parte, Irina Camacho dijo: "Antes uno iba los fines de semana a caminar y distraerse a los centros comerciales, pero ahora son pocos los que muestran algo que ver, todo está cerrado, sólo tiene medio vida el Palma Center, porque al menos lo visita más gente por estar en el centro, del resto, el otro ni por el cine es atractivo. Necesitamos de estos espacios. Las autoridades deben hacer algo con los comerciantes para atraer la inversión".

Entre tanto, los victorianos que a la brevedad posible, los lugares comerciales se reactiven nuevamente y todo vuelva a ser como antes, también le hacen un llamado a los entes competentes y sobre todo a los candidatos a la Alcaldía para que trabajen en conjunto con los comerciantes y consigan como poner en funcionamiento la actividad comercial.

"Hay candidatos por todos lados a la Alcaldía. Bueno que se pongan manos a la obra y si van a llevar a cabo un cambio que piensen en eso, ya estamos cansados de promesas, necesitamos hechos y este sería uno que valoraríamos mucho, pónganse a derecho que ya todos los conocemos, así que cambien su manera de trabajar y acóplense a lo que pide el pueblo", exclamó Miguelina Acuña.

DANIEL MELLADO | elsiglo

