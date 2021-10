Borges insiste en "relanzar la unidad" para realizar cambios en Venezuela

El encargado de las relaciones exteriores de la oposición liderada por Juan Guaidó, insistió que es necesario “despatidizar” el manejo de los activos del país y llamó a “relanzar la unidad” con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela.

El fin principal que explicó el también coordinador nacional del partido Primero Justicia, es con el objetivo de unificar criterios entre los movimiento detractores de la administración de Nicolás Maduro, antes de definir la continuidad del gobierno interino en 2022.

“Es algo que está en discusión, no se sabe qué va a pasar (…) el gobierno interino no es un fin en sí mismo. Es un medio para ver si nosotros logramos el cambio. Hay que ver qué cosas hay que hacer para relanzar la unidad y retomar el foco. El dilema no es si renovar o no [al gobierno interino], es cómo relanzar, rediseñar el foco. Este camino en el que estamos no es”, dijo desde Bogotá durante un foro sobre el manejo de activos de Venezuela en el exterior.

Los diputados opositores venezolanos aprobaron en diciembre de 2020 una reforma al llamado Estatuto para la Transición y, con ella, extendieron la vigencia del gobierno interino de Guaidó hasta el 4 de enero de 2022.

Con información de Voz de América.

