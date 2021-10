Habitantes de la calle Miranda no soportan las aguas negras

Los vecinos de la calle Miranda de Palo Negro del municipio Libertador señalaron que la problemática se viene presentando desde hace varios meses en la localidad y las autoridades municipales se han hecho la vista gorda.

En este sentido, María José Carpio señaló, "desde hace tres semanas o quizás más este bote de aguas negras nos ha afectado a todos los que convivimos en la calle Miranda, ha traído malos olores y el colapso de los inodoros, cuando llueve esto se pone horroroso".

Por otro lado, Carpio manifestó, "no sólo tenemos el problema de las aguas negras, sino los huecos en las calles producto de la misma filtración que va hundiendo el asfalto, eso representa un peligro para el tránsito automotor".

Asimismo, José Donaire explicó, "la problemática que tenemos en la localidad de Palo Negro, es que en la calle Miranda las aguas servidas se están rebosando desde hace aproximadamente más de un año, pero no se ha visto solución a pesar de las constantes denuncias".

Por su parte, Flor Toro comentó, "los botes de aguas no sólo se encuentran en esta área, yo me atrevo a decir que en gran parte de Palo Negro es lo mismo, este bote ha perjudicado a muchas personas en cuanto a enfermedades respiratorias, en la piel, los malos olores son constantes, ya uno no puede ni transitar tranquilo por la calle".

En vista de esta situación los habitantes de la calle Miranda hacen un llamado a las autoridades de Hidrocentro así como a la Alcaldía del municipio, para que tomen cartas en el asunto, ya que dicha problemática ha sido expuesta en varias oportunidades ante los entes competentes.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

