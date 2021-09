La Universidad de Carabobo avanza hacia nuevas realidades

Esta nueva edición de "Encuentro en el Hotel Hesperia con elsiglo", nos permitió conocer, de la mano de los profesores Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo; Grover Moro, de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae), y Édgar Vielma, coordinador de Dicae en el Núcleo La Morita, cuáles son los retos a los que se enfrenta en la actualidad esta prestigiosa universidad en cuanto a presupuesto, financiamiento y pospandemia.

En este sentido, el profesor Pablo Aure fue enfático al señalar que la universidad en este momento se encuentra explorando nuevas formas de financiamiento, tema que propone para el debate de ideas y concreción de soluciones realistas a la problemática actual.

Haciendo un poco de historia, recordemos que la Universidad de Carabobo fue fundada el 15 de noviembre de 1892, convirtiéndose en uno de los principales centros de educación superior del país, con una oferta actual de 50 carreras de pregrado y 80 programas de postgrados, lo que ha constituido un verdadero desafío de supervivencia en medio de la crisis de la nación.

DISMINUCIÓN DE LA MATRÍCULA

El profesor Grover Moro, al frente de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae), lamentó que la UC haya disminuido la matrícula estudiantil, así como la cantidad de profesores y personal obrero, "sin embargo, tenemos un poco más de 23 mil estudiantes matriculados y actualmente todas las facultades están en proceso de culminación de los semestres y años, y también se están realizando inscripciones".

Incluso, el docente resaltó que se han llevado la grata sorpresa de que estas inscripciones han sido interesantes en términos de números, "existe una gran cantidad de estudiantes que han retomado las clases. En Aragua hay un poco más de cinco mil estudiantes, en caso de medicina, siempre en la vanguardia con una demanda importante en la UC".

En este sentido precisó que el Campus La Morita cuenta con carreras de relaciones industriales, contaduría, administración, enmarcadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, mientras que en Ciencias de la Salud se cuentan con carreras como Medicina, Enfermería y Bioanálisis.

"Siempre hay un proyecto, y esperamos que se pueda, que en la UC La Morita se pueda ofertar más carreras, como derecho, entre otras. Nuestros egresados tienen una gran calidad académica", recalcó Moro.

Moro mencionó que toda la universidad ha sufrido los embates de la situación país y de la crisis del coronavirus; "en términos de infraestructura el presupuesto universitario ha caído enormemente, sin embargo, no nos hemos rendido y hemos tenido esa iniciativa de buscar manera para mantenernos activos, dándole esperanza a nuestros estudiantes, así como atención al egresado".

El docente precisó que a la UC ya venía confrontando la incertidumbre propia de la falta de recursos y de los latigazos de las políticas educativas, a lo que se sumó la covid-19; pero "ya cada facultad está agarrando actividad y todas están en proceso de culminación y apertura de nuevos semestres, hacer uso de la virtualidad y esperando que se abran los espacios para que se pueda retomar la presencialidad. El mensaje siempre es no quedarnos con los brazos cruzados, sino tratar de ir mejorando cada día, aún en la adversidad se debe batallar y trabajar duro, dar esperanza".

RETOS DE LA ERA VIRTUAL

Pablo Aure precisó que las carreras que exigen presencialidad son las que se han visto más golpeadas, en "medicina no tuvimos graduación el año pasado ya que el médico para formarse debe tener contacto diario con el paciente y no es sencillo recurrir a virtualidad para dar clases, por ejemplo, de odontología, o cirugía, ginecostetricia, y esas materias que se ven en medicina, allí se nos presentaron muchos inconvenientes como me imagino que en todo el mundo se presentó para los estudiantes de estas carreras".

No obstante en otras áreas académicas se mantuvo el ritmo de formación, con las obvias dificultades de estos tiempos; "a pesar de que estamos en la era tecnológica, quizás no estuvimos a la altura de la situación que se nos presentó, pero ya se nos está emparejando la carga, y por ejemplo derecho y ciencias de la educación nunca paralizaron sus actividades, y en época de pandemia hubo graduación, hemos estado batallando".

DUDAS PARA EL RETORNO A CLASES

Ante el llamado a regresar a las aulas en todas las fases educativas venezolanas, Aure se mostró cauto; "esto lo tiene que anunciar un profesional que tenga conocimiento en temas sanitarios y de pandemia y además se debe tener la infraestructura bien dotada, y además se debe analizar cómo estaba la situación en la universidad antes de la pandemia".

En esa etapa, la UC tenía horarios de conflictos; "los empleados obreros y docentes no estaban acudiendo a sus sitios de trabajo ya que no tenían para el pasaje, seguridad social y salarios, esto ha cambiado pero para mal, hace dos años cuando no teníamos pandemia cobrábamos poco, pero ahora resulta que cobramos mucho menos".

En este sentido, precisó que cada facultad tiene una realidad distinta, "yo puedo acudir a la virtualidad en algunas carreras, pero la gran pregunta es si están vacunados todos. En Aragua sí se llegó a una vacunación de ciencias de la salud, tanto estudiantes como docentes, en Carabobo también, especialmente en medicina, pero yo creo que las vacunas no son lo único que hace falta, tenemos universitarios con cierta edad y vulnerabilidad".

CONTINÚAN LOS ACTOS DE GRADOS

Muestra de que la Universidad de Carabobo sigue activa y buscando nuevos horizontes son las recientes graduaciones. Al respecto, Aure destacó que la universidad no ha parado de trabajar, por lo que en días recientes se realizó un acto formal de graduación en la facultad de ciencias de la salud, Campus La Morita, "por supuesto que es una odisea, cuando uno ve el panorama, la falta de combustible, el salario, entre otros, pero cuando se tiene amor por lo que hace y compromiso por quiénes estudian, se puede llevar a cabo los actos".

Reflexionó sobre la importancia de los actos de grado para familiares y amigos, pues se convierten en momentos que justifican los sacrificios. "Logramos egresar 72 profesionales de postgrado, pero el día anterior tuvimos un acto en la ciudad de Valencia, fueron más de 200 nuevos ingenieros y también licenciados de la facultad de ciencias y tecnología, y lo celebramos mucho, ya que en esa cohorte de Campus Válvula se graduó el primer doctor en química, egresado de la Universidad de Carabobo".

Anunció que ya se tiene programado para el 26 de octubre el próximo acto de grado de la facultad de ciencias jurídicas y políticas, "estamos en pleno período vacacional y seguimos trabajando".

"Para nosotros los momentos más bonitos y alegres son cuando le damos la bienvenida a los nuevos estudiantes, uno los va educando y moldeado, y tratamos de hacer actos de graduación, ya que más para el estudiantes es para el familiar, quien disfruta esto es la familia, y la felicidad de ellos no tiene nombre y por eso nos hemos empeñado en que los muchachos no se queden sin graduación, hemos entendido que la educación es el único camino que nos convierte en libres".

CRISIS CON EL PRESUPUESTO

En cuanto al complejo tema presupuestario de la Universidad de Carabobo, Aure recordó que no se trata de un problema nuevo; "desde el 2008 se viene trabajando con un presupuesto que es muy escaso, todas las universidades autónomas se vienen manteniendo con créditos adicionales, nosotros debemos elaborar el presupuesto pero como un saludo a la bandera, siguiendo las directrices que nos dé el poder central, aunque no nos alcanzará para nada, pero si no lo hacemos de esa manera el poder central envía los recursos que ellos piensen".

Ante esta política que es de dominio público, "ya las personas están aceptando que la universidad no se puede manejar con el mismo concepto de hace algunos años, es decir, que todo se le daba al estudiante. Nosotros tenemos un comedor que era para todo el personal y estudiantes, pero ya no, el tema presupuestario nos está ahogando a todos".

En este sentido precisó que la colectividad universitaria ya está entendiendo que ciertos servicios deben pagarse, "no con fin de lucro, sino para mantener abierta la universidad, no tanto para los estudiantes sino para los egresados, esto se cobra ya que se supone que quien se va tiene los recursos para pagar pasaje y estar afuera del país, y ya lo hacen con cariño ya que han entendido que es una contribución para la universidad que te lo dio todo, así nos estamos manteniendo con autogestión".

Destacó que se continúan rindiendo cuenta, "no hay otra manera, también tenemos convenios con algunas fundaciones sobre todo para mantener las instalaciones deportivas. Las áreas verdes consumen bastante dinero, pero si se mantienen algunos convenios con fundaciones se puede continuar".

NÚCLEO LA MORITA

El Núcleo de La Morita de la UC es de gran importante para la población estudiantil aragüeña, lo que es ratificado por el profesor Édgar Vielma en sus palabras de recordación sobre los 50 años de historia de esta casa de estudios.

"La UC le ha dado profesionales a toda la zona industrial de Aragua y el país, tenemos también la facultad de ciencias de salud donde le hemos dado muchas soluciones al sector salud de la entidad. La universidad ha sido emblema por todos esos logros y frutos que le ha dado a la entidad", dijo Vielma.

Asimismo, recordó que la UC comenzó sus clases en el Liceo Los Próceres en el año 1969; "posteriormente nos vamos a lo que antes era el municipio Santiago Mariño y que hoy es Francisco Linares Alcántara. Poco a poco hemos ido desarrollando y avanzando hasta llegar al ser el emblema y referencia en Aragua", comentó Vielma sobre la sede de La Morita.

Precisó que, a pesar de la pandemia, la faculta de ciencias de la salud no ha parado sus actividades, "en los próximos meses tendremos más de 200 egresados de medicina, para ser más específicos, 223 médicos, que han dado su aporte al sector salud, tanto en operativos relacionados con la covid-19 como en otras patologías".

En comparación con años anteriores, Vielma indicó que en promedio han estado egresado 350 profesionales en ciencias de la salud, mientras que en Faces la cifra llega a 380.

PROFESIONALES DEDICADOS

Debido a los diferentes problemas que afectan al sector universitario, especialmente al gremio magisterial, Pablo Aure reitera su creencia de que ser profesor es un apostolado, que se saca adelante con dedicación y amor, no obstante, las circunstancias inflacionarias del momento colocan al educador contra la pared.

"Si no se tiene otra entrada de dinero, los profesores no pueden vivir del sueldo que devenga de la universidad, cambiamos totalmente esa universidad del comienzo de los 70, donde cada cuatro años el profesor podría hacer su sabático fuera, en otros países, ya eso no se puede hacer ni les da para pagar un postgrado acá mismo en Venezuela".

Sobre el punto, Grover Moro recalcó que los docentes que se jubilan de la Universidad de Carabobo ya no piensan ni en prestaciones sociales, "eso no está en la mente, todos esos beneficios que tenían los profesores y el personal en general hoy en día es inexistentes".

Destacó que la universidad ha dado tanto talento con calidad profesional, "en especial nuestros médicos, no sólo la UC, sino la calidad de todas las universidades del país. La calidad humana de nuestros médicos es muy valioso ya que desde el inicio tienen contacto con los pacientes".

Y para mejorar ese aporte a la nación, debe haber cooperación, indistintamente de la ideología, para mantener operativas todas las casas de estudios de Venezuela. La universidad es pública y el gobierno tiene recurso, su obligación es de aportar soluciones a la universidad".

