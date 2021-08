El actor estadounidense Richard Gere y su esposa, la española Alejandra Silva, han sido vistos este fin de semana paseando por el municipio costero de Oleiros (La Coruña, noroeste de España), donde se encuentran de vacaciones.

FOTO: REFERENCIAL

De hecho, este sábado la pareja estuvo comiendo en un conocido restaurante junto a la madre de ella, informan a Efe fuentes del establecimiento.

El actor, de 71 años, se casó con la activista y publicista, de 38 años y natural de la provincia española de La Coruña, en 2018.

Richard Gere

Richard Gere es un actor estadounidense conocido por sus papeles protagónicos en películas como 'American Gigolo', 'An Officer and a Gentleman', 'Pretty Woman' y 'Chicago'.

Gere tuvo un gran avance en su carrera en 1977 con el thriller dramático Looking for Mr. Goodbar , protagonizada por Diane Keaton . En la película, interpreta a un lotario rudo que conoce a un maestro de escuela (Keaton). Al año siguiente, Gere consiguió un papel protagónico en la épica Days of Heaven de Terrence Malick .

Gere se convirtió en un actor en ascenso en la década de 1980. En 1980, tuvo el papel principal en American Gigolo . El personaje de Gere en la película es la personificación de la suavidad y la frescura con su estilo de moda distintivo y su arrogancia.

Dos años más tarde, llegó a encarnar el papel romántico en Un oficial y un caballero junto a Debra Winger. Gere interpreta a un recluta militar con problemas que se involucra con una chica local cerca de su campo de entrenamiento básico. El drama resultó ser un éxito de taquilla.

EFE

