Josef Martínez apartado del Atlanta United por decisión del director técnico

Todo parece indicar que la relación entre el entrenador argentino, Gabriel Heinze, y el jugador venezolano, Josef Martínez se va rompiendo poco a poco.

Foto: Referencial

El valenciano ha sido apartado del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) por decisión técnica y entrena por su cuenta. La información la dio a conocer el periodista Felipe Cárdenas, quien cubre al Atlanta United en la MLS.

Martínez participó en la Copa América y luego regreso a su club para estar a las órdenes del argentino. Sin embargo, no ha logrado volver a su mejor nivel después de aquella rotura de ligamentos que tuvo que ser operado en el 2020. El criollo volvió a las canchas del Atlanta en abril para disputar la Concacaf Champions League y apenas lleva dos goles en siete encuentros. Por lo tanto, al entrenador parece no estar conforme con su rendimiento y lo mantiene trabajando apartado del grupo. El atacante se encuentra en buenas condiciones físicas para jugar y no tiene ningún problema que lo condicione.

Heinze se limitó a decir: "Es mi decisión que entrene solo y va a seguir así. Tengo mis razones, y las tengo bastante claras", dijo con respecto a la situación del jugador. Asimismo, en la rueda de prensa explicó: "La ausencia de Josef es una decisión técnica. No está relacionada con su estado físico. Ha estado entrenando por su cuenta desde más de una semana a pesar de haber recibido el alta médica".

El club emitió un comunicado explicando que Josef Martínez estaba trabajando apartado del grupo y se abstuvo de comentar sobre las decisiones de entrenamiento.

AVN

