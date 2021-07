El euro se ha depreciado después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijera que decidirán cambios sobre la orientación de su política monetaria en la reunión del 22 de julio y que preparan posibles medidas para el 2022.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1870 dólares, frente a los 1,1869 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1852 dólares.

Lagarde dijo a Bloomberg TV que en la próxima reunión del 22 de julio decidirán cambios sobre la orientación futura de los estímulos monetarios y que los inversores deberían prepararse para cambios en las indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha dicho hoy en un evento organizado por OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) que el Consejo de Gobierno decidirá pronto sobre la transición de las compras de deuda por la pandemia a otros programas de compras de bonos.

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunirá el 22 de julio para discutir la política monetaria de la zona del euro, incrementó la semana pasada su objetivo de inflación hasta el 2 % a medio plazo, antes era una tasa cercana pero por debajo del 2 %, y mostró que será flexible y aceptará una inflación algo superior transitoria antes de actuar para no entorpecer el crecimiento.

Hasta ahora había dicho que espera que los tipos de interés continúen en los niveles actuales, o en niveles inferiores, hasta que observe que la inflación sube.

El euro y las políticas monetarias

La Reserva Federal (Fed) ya discute la retirada gradual de los estímulos monetarios. Por ello una política monetaria más expansiva del BCE debilita al euro.

Además, la cautela ante el aumento de los contagios de la variante delta lleva a los inversores a refugiarse en el dólar. Sin embargo, el euro recuperó algunas posiciones en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1836 y 1,1880 dólares.

EFE

