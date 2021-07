El británico Simon Yates (BikeExchange) se ha retirado del Tour de Francia al verse afectado por una espectacular caída a falta de 62 kilómetros para el final de la decimotercera etapa que se disputa entre Nimes y Carcasona.

Loading...

Foto: Referencial

Yates, de 28 años, vencedor de la Vuelta a España 2018 y este año tercer clasificado en el Giro de Italia, se vio envuelto en una caída que afectó a unos 30 corredores, en la que algunos cayeron por un desnivel en zona de vegetación.

En un principio, Yates volvió a subirse a la bicicleta y continuó la marcha, pero las dificultades al pedalear le obligaron a subirse en el coche del director de su equipo y poner fin a su quinta participación en el Tour de Francia.

Yates, líder del BikeExchange, ha ganado esta temporada una etapa y la general del Tour de los Alpes y una etapa y el tercer escalón del podio en el Giro.

En el Tour de Francia se encontraba en el puesto 39 de la general a 1.09 horas del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

Pogacar: "Todo va según lo previsto"

El esloveno Tadej Pogacar indicó este jueves que se encuentra bien y que su conquista del segundo Tour de Francia consecutivo va "según lo previsto", sin mayores contratiempos.

"Hasta ahora no he perdido tiempo, todo va muy bien, tenemos un equipo muy fuerte, nada que señalar por el momento (...) Tras la etapa de ayer me he sentido mejor, hacía menos calor y he estado muy cómodo en la bici", dijo el ciclista del UAE, que la víspera sufrió un primer signo de debilidad en la subida al Mont Ventoux.

A medida que se acercan los Pirineos, el último macizo montañoso de la edición, Pogacar aseguró que los afronta con confianza y una mentalidad defensiva, aunque avisó que no se privará de atacar si lo ve posible.

"El primer objetivo es defender el maillot amarillo, pero nunca se sabe. Si me siento bien y veo una oportunidad de ganar más tiempo no la voy a dejar escapar", dijo.

Pogacar aseguró sentir mucho apoyo de los aficionados de su país, pese a las encuestas que aseguran que el 80 % de los eslovenos querían la victoria de su compatriota Primoz Roglic.

"No miro mucho las redes sociales y no paso mucho tiempo en Eslovenia. Pero corrí la Vuelta a Eslovenia y el público me apoyaba y aquí veo también muchas banderas eslovenas y gritan mi nombre, estoy muy agradecido", señaló.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...