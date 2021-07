Para un pequeño, lo más importante es compartir y disfrutar cada día de las cosas más simples de la vida, simpleza que los llena y los ayuda a explorar un mundo que para ellos es totalmente desconocido.

Sin embargo, debido a diversas circunstancias a algunos pequeños la vida los ha convertido en unos guerreros, y tal es el caso de la pequeña Adrianyelis González, quien desde muy pequeña le ha tocado luchar con una enfermedad congénita.

A LOS 2 AÑOS FUE DIAGNOSTICADA

Franyelis Pérez, madre de Adrianyelis González, relató que cuando la pequeña tenía dos años de edad, se dio cuenta que su hija presentaba una molestia en su ojo derecho, en especial los rayos solares, por lo que decidió llevarla a un especialista.

"Al principio los médicos nos dijeron que se trataba de una conjuntivitis viral, pero cuando le apliqué el tratamiento para ello empeoró, y posteriormente a los tres años me le diagnosticaron Glaucoma Congénito, la cual todavía no se la ha podido operar, ella necesita que la trate un especialista en glaucoma, con el favor de Dios me la van a operar en el Hospital Central de Maracay, pero esta es una lucha que llevo desde hace años".

A sus cinco años de edad, esta enfermedad no le permite a Adrianyelis González llevar una vida normal, "ella debe usar de por vida Gotas Ocular Dovex, para la tensión ocular y aparte tiene fotofobia, es decir le molesta la luz".

Pérez mencionó que debido a su enfermedad, Adrianyelis González no puede asistir a la escuela, "no sale ni a la calle a jugar, un día la llevé a clases y me llamaron de emergencia, ya que con todo y lentes se sintió muy mal, así que ve clases a distancia y tratamos de educarla de la mejor manera posible".

Asimismo, recalcó que la enfermedad no tiene cura, "eso se trata, se opera y se ve como va reaccionando, por medios privados sale muy costoso operarla y por eso no hemos podido hacerlo tampoco".

NECESITA LA AYUDA DE UN LABORATORIO

En otras ocasiones a Adrianyelis González les han dado respuesta positiva para operarla, sin embargo, esto no ha sido logrado, por lo que todos los exámenes se han vencido.

Su madre señaló que ese ha sido el mayor problema, "son exámenes muy costosos, entonces hacemos un gran esfuerzo en hacérselos y después cuando nos dicen que no, todo lo que tenemos lo perdemos".

Franyelis Pérez indicó que sería de gran ayuda contar con un laboratorio que los ayude, "debemos realizarle todos los exámenes nuevamente y no tenemos el dinero para hacerlo, necesita una revisión bajo anestesia para ver qué tan avanzado tiene su glaucoma y así determinar cuáles son los pasos a seguir".

FORMAS DE AYUDAR

En los próximos días se requiere que a la pequeña Adrianyelis González se le realicen una serie de exámenes, por lo que su familia necesita de la ayuda de las personas, especialistas o algún laboratorio que los ayude con exámenes pre operatorios para poder ser evaluada por un nuevo especialista.

Para aquellos que quieran realizar un aporte económico puede hacerlo a través del siguiente número de cuenta:

PAGO MOVIL

Banco de Venezuela

0414-4862538

C.I.: 24.420.643

MÓNICA GOITIA | elsiglo

