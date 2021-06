Denuncia nuevamente la invasión de inmueble en avenida Los Cedros

Una difícil situación dijo estar viviendo desde hace más de siete años, la señora Martha Ligia Serna Botero, con un grupo de personas que invadieron un inmueble de su propiedad, ubicado por la avenida Los Cedros de Maracay, a un lado de la estación de Servicios Las Rosas.

Indicó la ciudadana que nuevamente acude a los medios de comunicación de la región para denunciar que lamentablemente sigue viviendo "la misma pesadilla" desde que comenzó todo el problema.

"Desafortunadamente ninguna autoridad ha hecho nada con esas personas y yo no he podido recuperar mi inmueble de 60 habitaciones. Además los vecinos por la zona se quejan casi a diario, porque realmente no se puede convivir con esos ciudadanos, que están liderados por un efectivo de la Guardia Nacional", resaltó.

Serna Botero detalló que ha ido a todas las instancias del Estado para denunciar la problemática, pero hasta la fecha no ha logrado una respuesta positiva sobre el caso.

"Mientras todo eso ocurre, dentro de mi inmueble ocurren tantas cosas que se reflejan prácticamente en los allanamientos que realiza la policía todas las semanas. Las instituciones públicas tienen que abocarse a resolver esta situación antes de que ocurra otra tragedia, porque no se puede olvidar, que un sujeto que es conocido como "Caballito" le dio dos puñaladas a un señor que murió posteriormente", puntualizó.

Dijo que no tiene miedo de denunciar, aunque junto a su hijo ha sido de constantes amenazas, recalcando que el efectivo de verde que "invadió junto a otras personas se llama Jefferson Morillo".

Aseguró que el mencionado militar está criando cochinos dentro del inmueble, lo que ha ocasionado que colapse la red de aguas servidas. "Ellos además no tienen agua potable, por lo tanto, toda la basura, incluso, los excrementos, lo lanzan a la vecindad, fe de ello lo puedan dar los propietarios de la estación de servicio y quienes viven por los Cedros", acotó.

La señora aseguró que en constantes oportunidades se ha hecho pública la venta de presunta droga en el lugar, así como la "promoción de la prostitución". "Esas personas conviven con muchos menores de edad, en especial, niñas, las cuales las orientan para que vayan a trabajar por el Terminal y de esto Sapanna está al tanto", añadió.

Subrayó que el inmueble no es apto para ser habitado, de acuerdo a informes presentados por el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, los cuales, aseveró, no han sido certificados por Protección Civil.

"Pido nuevamente a las autoridades nacionales y regionales, jurídicas y de protección a la víctima, niños, niñas y adolescentes, que se aboquen al caso de esta invasión antes que sea demasiado tarde. A mí me han golpeado, vejado, pero no tengo miedo, pero esas personas no están dando el mejor de los ejemplos y yo soy la propietaria de toda esa infraestructura. Agradezco nuevamente inspeccionen para que confirmen que mi denuncia está en todo lo cierto", precisó la señora Martha Serna.

