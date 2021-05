Aguas negras preocupan a comerciantes de José Félix Ribas

El desbordamiento de las aguas negras por una boca de visita que se encuentra ubicada en la calle principal de José Félix Ribas, a pocos metros de la entrada del sector 9 de de Caña de Azúcar, mantiene intranquilos a los vendedores de la zona.

Los dueños y encargados de los locales comerciales, así como de los puestos de mercadería informal, se quejan por los malos olores que emanan del alcantarillado.

Así lo dio a conocer Manuel Carmona, cuyo negocio se encuentra frente al desborde de aguas negras, "mi negocio es de alimentos y esas aguas se están devolviendo y emana un olor desagradable, que lo que nos hace es correr a la clientela, hay muchos comercios que trabajan con comida; hay que atacar este problema y solucionarlo para poder trabajar tranquilos".

De igual manera, Betsy Contreras comentó, "en realidad no tiene mucho tiempo, pero ya se venía presentando la problemática, porque en el cachimbo del negocio ya estaban empezando a salir las aguas servidas, estoy preocupada porque mi negocio es de comida y esto perjudica en cuanto a la visita de clientes por los malos olores".

Por otro lado, José Manzano indicó, "bueno yo soy habitante de la zona y las aguas negras están recorriendo todo lo que es la avenida principal, ya prácticamente se está metiendo a las casas adyacentes, y a la arteria vial, esto no tiene mucho tiempo, pero por previos antecedentes de esta situación los gobernantes no son tan eficientes cuando se trata de reparar las fallas, esperemos que no cumpla años este desborde y lo ataquen de manera rápida".

Entre tanto, Oswaldo Freites señaló, "este problema empezó a afectar no sólo a los habitantes de José Félix Ribas, sino de La Coromoto porque estas tuberías se conectan con este sector y la caída de agua llega a la avenida Bolívar, es decir que todo ese largo trecho bajan las aguas putrefactas pasando por el frente de negocios y casas de ambos sectores".

Tanto comerciantes, como residentes y transeúntes de la zona se tornan preocupados por la situación que afecta a la comunidad, cada uno se ve perjudicado por la situación que se está presentando con las aguas servidas.

Es por ello que hacen un llamado a las autoridades de la Alcaldía de Girardot, así como a los representantes de Hidrocentro en el estado para que solucionen la problemática que limita las labores comerciales de al menos 60 negocios del sector priorizado que se encuentran en la avenida principal de José Félix Ribas, así como a una cantidad importante de viviendas.



JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

