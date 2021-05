Semana flexible llenó calles del eje Este de Aragua

En el eje Este del estado Aragua nuevamente llegó una semana de flexibilización del confinamiento, lo que representó que los ciudadanos salieran en mayor cantidad a las principales calles y avenidas de sus municipios, en busca de realizar las diligencias que no lograron en los días radicales, debido a las restricciones.

Y es que los ciudadanos desde bien temprano salieron este lunes y martes, para que "les rindiera el día", y así pudiesen realizar todas las actividades que estas fechas permiten, tal como visitar las entidades bancarias, ir a consultas médicas, comprar algunos artículos y hasta visitar otros estados del país, ya sea a visitar a familiares o simplemente a buscar ofertas.

"De verdad que esta semana he visto más personas por las calles, por lo menos de aquí del centro de La Victoria, muchas están en los bancos y otras andan buscando prendas de vestir, de verdad no sé con qué dinero, pero lo que se ve es que muchos esperan esta semana para poder estar un poco más libres con eso de los horarios, ya no andan tan pendiente de hacer todo corriendo o bueno ese es mi caso", mencionó la señora Katherine Palacios.

La señora Rosa Amelia Terán agregó: "Yo trato de no salir mucho, porque vivo con mi mamá que es una persona mayor, pero la flexibilización es idónea para ir al banco más que todo, que con los problemas de conexión y redes siempre se me bloquea la banca digital, entonces, soluciono eso, trato de conseguir dinero en efectivo, sin tener que pagar mayor porcentaje y hasta cierto punto, mi cerebro está un poco más tranquilo, al ver que poco a poco estamos tomando una nueva realidad, donde quedarse encerrados no es la solución y menos en un país donde se vive del día a día".

Por su parte, Ronaldo Rondón dijo: "Yo soy paciente hipertenso y ahorita de verdad todo este panorama me ha afectado, por ende más que todo estoy saliendo para ir a mi consulta, porque pese a que los médicos tienen permitido laborar, el que me trata no lo hace sino en flexible, a menos que sea una emergencia. Aunado a esto, he aprovechado por lo menos ayer para ir a Valencia a la casa de mi hermana y distraerme un poco".

Es importante destacar que muchos fueron los ciudadanos que coincidieron en que las medidas preventivas no están siendo tomadas como corresponden. Sin embargo, aseveraron que ya eso viene de casa y que ya debería ser parte de la cultura.

"Debemos cuidarnos nosotros mismos, las autoridades no van a estar pendientes de cada familia, debemos estar claros, que los entes competentes no pueden estar detrás de las personas, lo que si pueden es sancionar a los que quebranten las normas; en las camionetas es horrible. Ahí sí se puede hacer un llamado", expuso Miriam Londoño.

En resumidas cuentas, los ciudadanos a que respeten los protocolos preventivos, que se cuiden ellos y por consiguiente cuidaran a todo el entorno, para de esa manera comenzar a disfrutar de esta nueva realidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo

