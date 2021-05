Comercios se activaron desde muy temprano en Maracay

Desde muy temprano se activaron los comercios ubicados en el centro de Maracay y zonas adyacentes, para dar inicio a una nueva semana de flexibilización, bajo el esquema de 7+7 decretado por el Gobierno Nacional.

Los dueños de los establecimientos comentaron que están listos para una buena semana de ventas. "Esta semana flexible es quincena y espero que la mercancía se me agote, hay buenos precios y promociones para que los clientes me visiten toda la semana", expresó Juan Girados.



Al mismo tiempo que mencionó que a pesar de la pandemia las ventas no fueron tan malas durante la semana radical y esperan que esta semana se me tripliquen los ingresos.



Por su parte, Pablo Hernández dijo, "ya todo está listo para que esta semana flexible las ventas aumenten, es quincena y los combos de comida se venden como pan caliente, el dinero está hecho sólo hay que salir a la calle con la mejor disposición para buscarlo".



Asimismo, Lucía Belendria, vendedora de café, afirmó, "aunque no me ha ido muy bien en las ventas espero que esta nueva semana de flexibilización sea de provecho. Como la Catedral estará abierta tengo pensado quedarme por aquí cerca para que el café se me venda más rápido.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

