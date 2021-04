Debate publicará memorias del artista Ai Weiwei en español

El Debate, del grupo Penguin Random House Grupo Editorial, publicará en español el próximo 4 de noviembre las memorias del artista chino Ai Weiwei; tituladas "1000 años de alegrías y penas".

Según ha informado este jueves la editorial; que la publicación se hará de forma simultánea en trece idiomas distintos.



El propio Ai Weiwei ha desvelado hoy en redes sociales la portada; diseñada por él mismo.



Sobre la obra; el artista ha declarado: "La idea de este libro se me ocurrió durante los ochenta y cuando estuve detenido en secreto por el gobierno chino en 2011. Durante esas largas semanas; pensé a menudo en mi padre; un poeta que había sido exiliado durante la campaña anti derechista de Mao Zedong y me di cuenta de lo poco que sabía sobre mi padre y de lo mucho que lamentaba la brecha insalvable que nos separaba".



El artista no quería que su hijo sufriera el mismo pesar y resolvió que, si lo liberaban; escribiría sobre su padre y le contaría a su hijo desde la más profunda honestidad quién es; "qué significa vivir; por qué la libertad es tan preciosa y por qué la autocracia teme al arte".



En "1000 años de alegrías y penas"; Ai Weiwei ofrece un retrato de la China de los últimos cien años; al tiempo que ilumina su proceso artístico.



Explora los orígenes de su creatividad y de sus apasionadas convicciones políticas y revela con fuerza la historia de su padre; Ai Qing; íntimo de Mao Zedong y el poeta chino más influyente del siglo XX.



Durante la Revolución Cultural China; Ai Qing fue tachado de derechista y condenado a trabajos forzados y toda la familia, incluido Ai Weiwei; fue desterrada a una zona remota y desolada del país conocido como "la pequeña Siberia".



En sus memorias; Weiwei describe su infancia en el exilio y la difícil decisión de abandonar a su familia para estudiar arte en Estados Unidos; donde se hizo amigo de Allen Ginsberg y se inspiró en Marcel Duchamp y Andy Warhol.



Detalla sin tapujos su regreso a China y su ascenso de artista desconocido a superestrella del mundo del arte y activista internacional de los derechos humanos; y explica cómo su obra ha sido moldeada por vivir bajo un régimen totalitario.



Las esculturas e instalaciones de Ai Weiwei han sido admiradas por millones de personas en todo el mundo y sus logros arquitectónicos incluyen la ayuda en el diseño del icónico Estadio Nacional de Pekín; el Nido del Pájaro.



Su activismo político le ha convertido durante mucho tiempo en un objetivo de las autoridades chinas; que culminó con una detención secreta sin cargos durante unos meses en 2011.

EFE

