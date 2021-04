Residentes de calle Bolívar de La Chapa claman por una mano amiga

Los habitantes de la calle Bolívar del sector La Chapa, en el municipio Ribas, manifestaron sentirse decepcionados de la municipalidad que se encuentra actualmente, pues según ellos los problemas con los servicios públicos abundan y los mismos no son resueltos, pese a que son denunciados.

Según los denunciantes, con el pasar del tiempo las dificultades como falta de limpieza de espacios y pasos de agua, alumbrado y mal estado en la vía se han acentuado, lo que no les permite tener un nivel de vida digno y les hace pensar que se encuentran en el abandono tanto ellos, como la zona.

"Estamos cansados de esperar a las autoridades, siempre dicen una cosa pero salen con otra, no nos pueden tener de un lado a otro para resolvernos los inconvenientes, porque nosotros también somos seres humanos y queremos vivir de una forma aceptable, en algunos lugares el monte nos está tapando, las calles están completamente dañadas y por si fuera poco no hay alumbrado público", manifestó Rolando Pérez.

La señora Yolanda Piña agregó: "Por aquí lo que se ve limpio es porque cada quien lo hace, que si limpiar sus frentes y así, pero hay sitios como un terreno baldío, donde supuestamente siembran, pero eso fue pocos días, ahora eso está lleno de monte y a uno hasta miedo le da pasar por ahí en las noches por la oscuridad y la maleza".

Del mismo modo, Camila Jiménez también aseveró que las penurias con las que deben lidiar no terminan allí, pues el suministro de agua por tuberías es deficiente, por lo que deben ingeniársela para conseguir el vital líquido y poder realizar los quehaceres del hogar.

"En ocasiones porque la presión de agua no es tan fuerte, los que no tenemos bombas irnos a ver dónde cargamos agua, porque si no nos quedamos sin aseo y ahorita eso es fuerte por la cuestión de la pandemia", dijo el denunciante.

Otro punto esencial, es como está el trayecto que abarca toda la avenida, donde los huecos están a la orden del día obligando a los conductores a tomar vías alternas o simplemente arriesgarse a pasar y que se le dañe cualquier parte de su vehículo.

Para finalizar, los afectados lo único que piden es que en La Chapa se acaben los problemas que mantienen, para que de esa manera el sector se convierta en una zona sana y pulcra.

DANIEL MELLADO | elsiglo

