El francés Fabio Quartararo, que el año pasado fue favorito para ganar el campeonato venció ayer en Qatar y demuestra que ha aprendido de ello.

Loading...

En la segunda carrera consecutiva en el circuito de Losail, en Qatar, se llevó su primera victoria en mucho tiempo y reivindicó sus posibilidades este curso. Con el Mundial aún pendiente de la recuperación de Márquez -el lunes 12 decidirá si regresa en Portimao o no-, todos son pretendientes y cada carrera es un casting. ¿Quién mandará? De momento, hay dos candidatos claros: Maverick Viñales, ganador de la primera carrera, y Quartararo.

"Este año mi cabeza funciona de forma diferente. El año pasado pensaba siempre en el campeonato, en la clasificación, pero ahora me lo tomo carrera a carrera. Cuando estaba octavo ha habido un momento en el que he dudado. He pensado: 'Bueno a ver hasta dónde llego'. Pero luego he cambiado el chip para ir a por la victoria", analizaba el francés que, sí, estuvo octavo. De hecho incluso llegó a rodar décimo.

Esta temporada la Yamaha es la moto más amable en las curvas, la más manejable, pero mantiene graves problemas de velocidad punta, y sobre todo, de aceleración. En la salida, de hecho, parece una Moto2 que se ha colado por error. Hagan lo que hagan sus pilotos en la clasificación, en la primera curva aparecen muy atrás y así deben manejar una estrategia muy propia.

Como le ocurrió a Viñales en la primera carrera y a Quartararo este domingo, el único camino es la remontada. Y una remontada, además, lenta, muy lenta. A media carrera el francés era octavo. Pero con un adelantamiento por vuelta, a falta de cuatro vueltas se colocó en cabeza y después pudo escaparse de las Ducati. Ni Johann Zarco ni Jorge Martín -en el primer podio de su vida- pudieron seguir su ritmo y tuvieron que renunciar a seguirle.

Viñales terminó quinto, el campeón Joan Mir, séptimo y una eternidad después llegó Valentino Rossi.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...