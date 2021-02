El FMI se esforzará por alcanzar un acuerdo con Argentina para mayo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que se esforzará por alcanzar un acuerdo con Argentina sobre un programa económico que pueda respaldar y que debería permitir reprogramar los vencimientos de la deuda con el organismo.

"Todavía no tenemos un cronograma preciso para un eventual acuerdo sobre un programa respaldado por el FMI", dijo no obstante el portavoz, que no fue muy claro sobre las posibles fechas.