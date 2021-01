The Kinks estrenará en su canal de Youtube una obra de teatro musical

El legendario grupo de rock británico The Kinks estrenará el próximo 29 de enero en su canal de YouTube la obra de teatro musical “The Moneygoround: A One Man Show for One Night Only”, que adapta su disco de 1970 “Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One”, recientemente reeditado.

La pieza ha sido escrita por el cantante y corazón de la banda, Ray Davis, y el dramaturgo británico Paul Sirett y será difundida de forma gratuita en streaming (youtube.com/thekinksmusic) a partir de las 17.00 hora GMT.

Según anunció la casa BMG en un comunicado, la obra, de 45 minutos de duración, está interpretada por el actor Ben Norris, especialmente conocido por su faceta como monologuista, e incluye también material de archivo en vídeo de los Kinks.

El disco en el que se inspira la pieza es el octavo álbum de la banda y contiene alguno de sus clásicos como “Lola” o “Apeman”.

Se trata de un álbum conceptual que refleja recurriendo a la sátira y el humor la industria musical y al ecosistema que se mueve a su alrededor.

BMG reeditó recientemente con motivo de su 50 aniversario el disco, del que se han sacado diferentes formatos Deluxe en vinilo, CD o digital.

EFE