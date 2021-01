Statista, ránking de influencia de restaurantes y alimentos, incluye a celebridades como Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Ree Drummond y Martha Stewart.

El chef César González es el latino más influyente en el top ten de Instagram, de acuerdo con el ránking de Statista, la fuente más importante y confiable de estadísticas a nivel global, que lo ubica en el lugar ocho del mundo.

La influencia, según Statista, se traduce en el impacto generado por una persona sobre su comunidad. En el caso de González, en el impacto endosado a otras marcas, restaurantes y alimentos.

César González es venezolano, padre de familia y reconocido chef internacional. Un influencer apasionado por su trabajo, la comida, las redes sociales y la innovación.

“Muchos me conocen como @co_cinero, aunque mi verdadero nombre sea César. Soy un entusiasta de la cocina, me encanta saborear nuevas creaciones y ofrecerlas a quienes me apoyan en mis restaurantes”, explicó González.

Elsiglo