El compartir familiar generalmente se afianza con las épocas festivas como Semana Santa, Carnaval y como es el caso, en las fiestas navideñas.

Loading...

Antes esto, fueron muchas familias las que se vieron afectadas este 25 de diciembre por los diferentes factores económicos que influyen negativamente en la celebración de la navidad.

Y es que por la falta de muchos aspectos necesarios para trasladarse a los sitios turísticos acostumbrados, fueron pocos los maracayeros que salieron a disfrutar del Balneario Las Cocuizas, el cual forma parte del Parque Nacional Henri Pittier que está ubicado en la Región Central, ocupando la mayor parte de la zona norte del estado Aragua, específicamente en Maracay, y buena parte del noreste del estado Carabobo.

Zona donde según los visitantes, en años anteriores se abarrotaba de turistas que se acercaban para compartir en familia, y que hoy se ve eclipsado por la crisis económica que azota al país.

HABLAN LOS VISITANTES

Este parque que se compone de dos sistemas geográficos, es muy conocido y abordado por los ciudadanos del estado Aragua, quienes en épocas festivas y días feriados acuden al área de recreación Las Cocuizas, lugar donde el sistema montañoso es el que destaca, con pozos y ríos provenientes de la montaña, excelentes para disfrutar de un día en familia.

Sin embargo, este 25 de diciembre se convirtió en un parque poco concurrido, ya que los pocos turistas que acudieron a la zona con el fin de distraerse y compartir, alegaron que las restricciones por la época de la pandemia y las dificultades económicas son factores que dificultan la llegada a esa zona turística.

Al respecto, Juan Sanabria alegó que un aspecto desfavorecedor para el turismo de Las Cocuizas, es la pandemia por el Covid-19, “he venido en otras oportunidades y hoy esto está muy solo, son poquitas las personas que he podido ver acá”.

“Yo vine con mi familia, pero llegar fue un problema principalmente por el combustible porque tuve que hacer cola de varios días para poder conseguir para poder venir a disfrutar del río”, comentó Sanabria.

Asimismo, Mariángel Durán agregó que visitó el parque en ocasiones anteriores y que en esta oportunidad ha visto menos visitantes, “yo creo que la gente no vino por los problemas económicos que está pasando Venezuela”.

“No hay efectivo, no hay transporte, entonces para movilizarse hay que hacerlo con vehículo particular y con el desabastecimiento de gasolina es más complicado aún, es por todo esto y más que ya no hay visitantes en el parque”, expresó Durán.

De igual forma, Julio Peroza manifestó que muchas personas continúan temiendo a contagiarse de Covid-19 si salen a celebrar en las fiestas decembrinas, “yo he venido desde pequeña a Las Cocuizas y nunca había visto esto tan solo, ya que siempre ha sido un lugar donde todos podemos venir a compartir con la familia y amigos, pero este año muchos factores no dejaron que pudiéramos disfrutar”.

María Acosta resaltó que como visitante continua del parque no había podido ir a las instalaciones desde los pasados carnavales antes de la cuarentena, “no hay casi gente y eso es a causa de la falta de gasolina y pasaje y por la cuarentena”.

Ángel Salazar destacó, “hice una cola de tres días consecutivos para poder abastecer 40 litros para poder salir con los muchachos que desde Carnaval no salíamos, claro que siempre es importante mantener las medidas de bioseguridad, porque nuestra salud siempre es lo más importante”.

Marcos Blanco, vigilante de Inparques, aseguró que desde temprano los visitantes acudían al parque, “en ocasiones no habíamos abierto todavía cuando ya estaban los turistas en las afueras para entrar a los ríos”.

Blanco añadió que en tiempos anteriores las familias no sólo iban a disfrutar de los ríos, “venían a hacer parrilla y sancocho en familia, o sólo compraban los alimentos a los comerciantes que tienen sus puestos, claro que ellos tiene sus permisos de Inparques, pero desde hace años este ha sido un lugar muy visitado para pasar un día diferente”.

Según el vigilante, son muchos los factores que han hecho que los turistas hayan dejado de visitar el parque, como la falta de transporte, de efectivo, el desabastecimiento de gasolina y las dificultades económicas de los ciudadanos, las cuales se les dificulta para compartir en familiar.

El señor Blanco dijo, la cuarentena también se ha convertido en un talante clave sobre la ausencia de turista en Las Cocuizas, ya que desde que se decretó la cuarentena radical en Venezuela, el parque dejó de funcionar y abrir sus puertas al público.

“Durante la cuarentena radical veníamos a trabajar sólo dos veces por semana a mantener el parque a través de operativos de mantenimiento con el fin de evitar el deterioro del parque”, dijo Blanco.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

Foto: cortesía