Vecinos del sector La Romana, específicamente los que viven en el callejón Río Güey con calle Páez, llevan varios años esperando a las autoridades competentes para que no sólo hagan acto de presencia en la zona, sino que les solventen una serie de problemas que se les ha venido presentando con el transcurrir del tiempo.

Uno de los habitantes de este sector es el señor Miguel Freites, quien señaló que en la calle antes mencionada, por el paso del río se ha venido socavando la acera, al punto que hay una parte hundida.

“Tenemos con este problema ya varios años y hasta el momento no lo han solventado, dentro de poco esto será mayor y colapsará la calle completamente, por eso los vecinos hemos pensado colocarle algún tipo de relleno y así evitar que se termine de derrumbar, porque esto es una especie de muro de contención para el río que pasa por esta comunidad y lo peor es que han venido ingenieros a ver el impacto de esto y hasta la fecha no hemos tenido respuesta”, apuntó Freites.

Otra de las personas que dijo ha venido denunciando en reiteradas oportunidades este problema es el señor José Carrasquel, “ya nosotros no sabemos a quien acudir porque llevamos dos años esperando a que acomoden esto y no obtenemos respuesta alguna, desde que el río socavó parte de la calle y tumbó el poste de electricidad no ha venido nadie del gobierno municipal”.

A esta situación, Carrasquel le sumó la falta de alumbrado público en la zona, “tenemos meses viviendo con la calle en completa oscuridad, por eso mi llamado es a las autoridades competentes a que se acuerden que existimos y solventen los problemas que tenemos”.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO