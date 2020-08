Los padres y representantes tienen opiniones encontradas en cuanto al sistema propuesto por el Gobierno nacional de comenzar el periodo escolar para el mes de octubre a través de la modalidad presencial y virtual.

Loading...

Luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hiciera la propuesta de implementar el sistema educativo para el venidero año escolar 2020-2021 a través de la modalidad presencial y virtual, la comunidad maracayera indicó por una parte no estar de acuerdo y por otra acceder a este tipo de modalidad tomando en cuenta la garantía de prevención en los centros educativos del Estado.

Con respecto al tema, Mariana Vallenilla, representante destacó, “no estoy de acuerdo con esta modalidad, con lo del virus Covid-19, la prioridad de los padres es la salud de nuestros hijos, es por ello que no estoy de acuerdo que retornen a clases de esta manera, prefiero que sea virtual hasta que todo se controle”.

De esta manera, Liliana Rojas resaltó, “la situación del país en cuanto a la pandemia no está acorde para mandar a los niños a la escuela, eso representaría un riesgo para nuestros hijos, es mejor que sigan sus clases virtuales hasta que todo esto pase y se busque una solución a la pandemia”.

Por otro lado, Carmen Guaranismo señaló, “yo no estoy de acuerdo para nada que comiencen las clases de esta manera, primero que no hay la regularidad de presencia del niño en el aula, qué puede aprender un joven en siete días y los otros 7 en su casa, no me parece, y el Gobierno no tiene el control de la pandemia por el momento”.

Sin embargo hay quienes difieren de estas opiniones y si están de acuerdo con la modalidad al cual el Ejecutivo nacional propone para el comienzo de las actividades escolares.

En este sentido, José Moreno indicó, “me parece bien que comiencen las clases de esta manera, así los muchachos comenzarán asistir a sus respectivas escuelas y es por lo menos una opción para dar continuidad al proceso educativo”.

Por otra parte, Joan Sierra aseveró, “hay muchos muchachos que están en tiempos de pandemia en las calles y para estar sin hacer nada es preferible que asistan a sus aulas de clases”.

Entre tanto, Jhoinner Izarra destacó, “siempre y cuando el Gobierno garantice que va a existir un protocolo de bioseguridad, y respalden la protección de los niños estoy de acuerdo, así los muchachos se van desprendiendo de estar todo el tiempo en la casa, el aprendizaje es profesor- alumno, con la participación de los representantes claro está, pero considero que los niños deben interactuar con los amigos y las maestros”.

Por otra parte, las escuelas se mantienen encerradas por el periodo vacacional, entre tanto los profesores, comunidad educativa, padres y representantes se mantienen a la expectativa de cuál va a ser el sistema que se implementará para el año escolar 2020-2021.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA