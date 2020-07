José Velásquez: “Esperamos que nos digan la fecha del torneo”

En el inicio de la tercera semana de trabajo en cancha, la tropa Aurinegra mantiene altas dosis de entusiasmo, concatenando labores diarias para sumar minutos y cargas, de cara al torneo que está próximo a iniciar en el país

La evolución de los entrenamientos es positiva, de acuerdo con la opinión esgrimida por el defensor central, José Manuel Velásquez, quien señaló que el grupo ha ido de menos a más.

“El equipo ha ido de menos a más en lo físico, los primeros días nos costó bastante a muchos y hoy el grupo se ve más suelto, mejor físicamente; a medida que transcurran los días seguiremos mejorando”, sostuvo.

“Sema” manifestó que la paralización de actividades y el confinamiento en casa durante prácticamente tres meses, afectó en el aspecto físico a todos los jugadores, aunque las rutinas orientadas por el cuerpo técnico para cumplir en sus hogares, influyó para que el desgaste no fuera mayor. No obstante, reiteró que el hecho de volver a entrenar en el césped es un plus, porque permite acondicionar de mejor manera los trabajos en grupo, para que las ideas del técnico sean plasmadas en el campo y ver sus frutos en la realización de los partidos oficiales.

Dijo que la plantilla está haciendo las cosas para estar bien preparados al momento de iniciar la competencia y brindarle satisfacciones a la consecuente hinchada del amarillo y negro. “Esperamos que nos digan la fecha del torneo, sabiendo que lo primordial es la salud, si se toman todas las medidas y se pueda jugar, estaremos con toda la disposición y ganas de triunfar, para mostrar nuestro potencial”, aseveró.

En este sentido, Velázquez felicitó a la institución Aurinegra por la aplicación correcta de las medidas de bioseguridad, las cuales son consecuentes desde que comenzaron las sesiones de trabajo, el pasado 23 de junio, con la aplicación del primer test de despistaje de la Covid-19.

Dijo que esto es primordial para que los jugadores, sus familiares, los demás integrantes del club amarillo y negro, tanto en el área deportiva como administrativa, no corran el riesgo de contraer el virus.

elsiglo