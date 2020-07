“Yo sólo estoy asomado a una ventana, viviendo y tratando de entender de qué se trata todo esto”

Su pintura instala la magia junto con la fantasía, y transita sin límites y sin fronteras. Nelson Sarabia, creador consolidado en el panorama plástico nacional, es un artista que aborda una pintura que permite vislumbrar las preocupaciones estéticas, pictóricas, por las cuales transita su quehacer plástico.

Crea formas dinámicas, da cuerpo y volumen a los sólidos y de modo especial instala la magia y la fantasía dentro de sus estructuras, la exploración de diversos lenguajes, técnicas y soportes en el tratamiento de los temas de su imaginario evidencian el carácter investigativo y la necesidad de indagar nuevas formas de representación del hecho plástico, también del esfuerzo constructivo de la pintura, de su pintura que camina sin límites y sin fronteras.

YR, ¿en qué momento empieza tu acercamiento a las artes, digamos el manoseo por la tela y la seducción por pintar?

NS. Mi pintura comienza en mi pueblo natal de Las Tejerías, en la “Puerta de Entrada” al estado Aragua. Desde la escuela primaria comencé a llenar de dibujos mis cuadernos, sin saber por qué, por lo que las maestras me mandaban todo el tiempo a dibujar en las carteleras haciendo elogios por mi habilidad, mi primo, el dramaturgo Luis Hernández que vivía en Turén, estado Portuguesa, cuando iba a Caracas, de regreso entraba al pueblo y me traía de la capital: óleos pinceles, frasquitos de aceite de linaza y trementina, lienzos y revistas de arte Salvat. Luis, mi primo me llevó a conocer el Museo de Bellas Artes de la hermosa capital, y cuando estuve frente a la obra de Reverón comenzó mi apreciación y entendimiento por lo que significaba para mí una obra de arte. Ese monstruo de la luz me atrapó y me enseñó en secreto el verdadero y seductor placer de pintar, ahí comienza mi verdadera vocación, de explicaciones ausentes, pero de auténtico entendimiento de la verdadera magia.

YR, llegas a la Escuela de Artes Visuales de Maracay, siendo director Edgar Guinand, y recibes clases con el propio Edgar, Roberto González, Diego Barboza y Edgard Sánchez, reconocidos artistas de la historia artística de Venezuela, ha debido ser una experiencia única de la mano de ellos ¿Qué dejaron en ti esas prominentes figuras de la plástica?

NS. Experiencias únicas y maravillosas: Roberto González me impregnó de habilidad dibujística, rebeldía, inconformidad social, sátira y humor negro. Mientras que Edgar Guinand me llenó de calma, paciencia, sabiduría y maestría. Diego Barboza me mostró la destreza, la observación y la osadía, Edgar Sánchez me asomó al dominio técnico y razonamiento conceptual; Pedro Briceño, Oswaldo Ángel, Pier Dssene, Julio César Vera; pero lo que más me enseñaron todos sin saberlo, fue su libertad espiritual.

YR, me dices que con el tiempo te interesas en la abstracción, entendiéndola como “sacar, extraer, sintetizar, depurar”, ¿cuéntame al respecto?

NS. Esa opinión la aprendí en una entrevista que le hiciera la Salvat a Jean Cassou, para la presentación del texto “El Arte Contemporáneo; él dice que “abstracto” viene de “extraere” y a lo que se le viene diciendo erróneamente abstracto se le debe decir “concreto”. Me encantó la aclaratoria, y como yo me considero estilísticamente libre, he hecho “abstracción” o “abstraere”, para finalmente llegar a lo “concreto” para mostrar sólo el espíritu y significado de lo que quiero decir.

YR, después de un largo andar por la Nueva Figuración, donde realizas una pintura de fusión entre el paisaje tradicional y la figura humana, de crítica social y fuerte sátira política, que logramos apreciar con piezas de mucho nivel y compromiso con el momento en los salones del país, ¿Qué gestas en ese ínterin y qué influencia hay en esa investigación?

NS. Yo aprendí bastante viendo, investigando, tomando de los grandes maestros (no de mediocres locales, aclaro, sólo de grandes maestros nacionales y universales), hice una pintura de fusión con la nueva figuración, el realismo mágico, el paisajismo tradicional impresionista y hasta incorporé planos geométricos que me llevaron a inventarme mi estilo propio, reconocible e identificable, donde sea.

YR, en tu búsqueda para ese encontrarte a ti mismo con lo que planteas en tus telas, empiezas a dialogar con el microcosmo, porque consideras que los seres humanos cambiamos constantemente nuestra forma de ver el espacio según las diferentes épocas. Ante esta aseveración tuya, ¿Cuál es tu compromiso con el arte?

NS. Yo soy un testigo de mi época y la forma de entender el espacio debe reflejarse en mi obra. Nosotros somos en este inmenso e infinito multiuniverso un micro espacio y a la vez, somos contenedores de infinitos universos que contienen también microespacios. Todo contiene al todo y a mí; soy contenido y contenedor, todo lo que está afuera también está dentro de mí, el espacio total está interconectado, no existe un abajo ni un arriba, ni un centro, el centro es la conciencia de cada uno de los seres vivos que habitamos esta inmensidad en esta sempiterna panspermia divina de Dios. Mi conciencia espacial se gesta y nace en el microcosmo nano espacial de mis selvas neuronales, donde está el espíritu que pinta y que pinto: el mío.

YR, ¿háblame de las deidades y evocaciones en tu obra?

NS. Todas las culturas las tienen, todos los individuos son acompañados por ellas o por sus ángeles o por sus dioses o como lo quieran llamar, por más ateos que se autoproclamen. Yo manejé bastante la Diosa de Tacarigua, que era la que por antonomasia ancestral me corresponde; me acompañaba en todo, me ayudó bastante, es mi Pachamama. Ella representa el cosmos, la infinitud, la eternidad y es mi madre intermediaria con el gran espíritu del infinito multiverso que inexplicablemente se me concedió el privilegio de habitar. Hay otra deidad que es un niño a quien yo llamo “Krankelk”, es un hermanito mío, que cuando éramos niños, el pueblo de Las Tejerías fue azotado por una ola de sarampión, enfermamos y yo me quebranté más, inclusive, se esperaba que yo muriera esa noche, pero, inexplicablemente se fue, él se cambió por mí, se convirtió en mi ángel guardián y me ha presionado siempre para que yo evolucione y vea el mundo como realmente es.

YR, platicando con Nelson Sarabia en su taller, me he sentido como en un Nano Espacio como él dice, pero me salgo de ese lugar para entrar en otro, el del ordenador en la PC, ¿dime qué sientes cuando utilizas el ordenador para dibujar y pintar, hasta dónde llega el límite en ese proceso?

NS. La técnica puede ser la que sea y el ordenador es una más. Siempre será el espíritu desde el cerebro en el nano espacio neuronal el que decide y manda, ya sea con neón, con láser, con microscopio electrónico, con videos, con bronce o piedra, acrílico u óleo; el arte, la calidad de su hechura sólo se lee en las nanoselvas neuronales de los espectadores congéneres y en las mías propias, porque ese es su verdadero ámbito.

Todo lo demás son medios para llegar allá. Para mí el óleo es insuperable; el ordenador me es fascinante, para enviar, dar a conocer por las redes sociales lo que hago con el fascinante óleo, ya no puedo estar sin un imprescindible ordenador.

YR, ¿qué piensas de todos los escritores, investigadores o críticos de arte, que han pronosticado toda la vida, la muerte de la pintura en el arte?

Que esos especímenes siempre han estado muertos en vida, son zombis que se han ocupado sólo de “novedades efímeras moribundas al nacer”. Especialistas en “hurtarte”, mercadócratas del arte de espíritus vacíos. El multiverso es infinito y el arte también, no hay límites, ni en el increíble espíritu humano. El vuelo apenas comienza, los que no están en extinción son críticos con neuronas amplias, libres y abiertas, capaces de ver la potencialidad del eterno e infinito espíritu humano.

YR, Nelson, en esta sabrosa plática acompañada de un rico cafecito, me acabas de decir que no te importa si tu obra es abstracta o figurativa, tridimensional o bidimensional, que lo más importante es la información de las múltiples dimensiones que tu mente abierta representa y expresa más allá de cualquier dimensión o técnica”, ¿qué significa ese discurso, cómo se digiere?

NS. Es la gran verdad a la que he llegado, los medios o técnicas sólo son eso, medios, técnicas y materiales! para la expresión artística. Ya estoy en una etapa de madurez, donde mis ideas son esculturas obviamente tridimensionales, pero se me ocurre que mis esculturas de hierro soldados y ensamblados podrían ser excelentes soportes para mi pintura; quiero volver a hacer cerámica, dibujo y gráfica, etc, etc. El arte es mi único y mejor estupefaciente para liberar mis dopaminas y mi espíritu, que sé que viene es irá en busca del arte a muchas vidas eternamente.

YR, ¿cuéntame sobre la danza de la vida y la muerte, con el tema de tu trabajo “Angustia Florofaunal”?

NS. Todos danzamos en este inmenso teatro rotatorio, todo se mueve y estamos aquí en el ahora y en el ya, estamos en la escena y somos los actores reales en la más importante obra que haya existido jamás “la Danza de la Vida y de la Muerte”, somos espíritus viviendo experiencias humanas en nuestros disfraces o caparazones prestados. La vida y la muerte son parte imprescindible del juego, hay que danzar, hay que vivir y hay que estudiarse y aprenderse muy bien los libretos; se sufre y se goza, se enferma y se sobrevive, pero se debe seguir danzando, disfrutando, actuando y hacerlo bien; se debe dejar huella buena, positiva y formadora, para al final morir dignamente, realmente no morimos, solamente se deshacen los disfraces de nuestros caparazones, nuestros espíritus son eternos y simplemente partimos a otros escenarios, a otros mundos, a otras dimensiones, eternamente, evolucionando en este delicioso e infinito multiverso, hasta unirnos con Dios. Lo más interesante de tu papel es el libre albedrío, tú decides: la luz o la oscuridad. Siento una angustia en la flora y en la fauna, la percibo, siento que nos miran con preocupación, con recelo y con temor; somos los más atroces depredadores, somos peligrosos, horrendos. He trabajado con esa temática donde las líneas fuertes y los pincelazos efusivos evocan el espíritu angustiado de la flora y de la fauna.

Por. Lcda. Ydelisa Rincón | elsiglo