Desde hace 4 meses en las familias santacrucenses están cocinando con leña ante la escasez de gas doméstico que los ha obligado a improvisar fogones y cortar leña para poder cocinar sus alimentos para dar de comer a sus familias.

Comprar una bombona de gas se ha convertido en una lotería “En reiteradas oportunidades fuimos al llenadero que esta la Zona de Guere en Turmero, en el de Villa de Cura y no pudimos comprar y fue imposible pues los costos son muy elevados para una bombona de 10 kilos hasta 7 dólares nos han pedido y como esta la situación todo lo que tenemos es para comprar comida y medicinas”.

Para Luisa Sánchez cocinar con leña se ha convertido en un problema de salud. “Soy asmática y el humo que produce la leña me hace daño, pero no tengo más alternativa pues me canse de hacer cola, de esperar al consejo comunal tengo 3 niños pequeños a los que no les puedo decir que no hay comida, porque hay escasez de gas. Esperemos que el gobierno nacional se aboque a resolver esta situación que nos afecta a todos los venezolanos por igual”.

