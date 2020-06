“La prevención primaria para controlar repunte de Covid-19 depende de los ciudadanos”

Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, resaltó que en Venezuela lo que existe es un repunte de casos, “no se puede usar la palabra rebrote, ya que ese término es cuando ya se controla la enfermedad, pero acá hasta los momentos no hemos tenido un control efectivo de la pandemia del Covid-19”.

Loading...

Asimismo, señaló que el repunte se debe a varios factores, entre ellos la curva natural del virus, pues “hasta que no llegue a su tope máximo, es decir 60% o 70% de población que haya tenido algún tipo de contacto con la enfermedad y se vaya creando una inmunidad natural contra el mismo” no se puede hablar de rebrote.

El galeno resaltó que además el número de casos en la región ha aumentado debido a la presencia de personas que vienen del extranjero, sobre todo de países suramericanos, “la mayoría son portadores asintomáticos o claramente con la enfermedad y están sirviendo de difusores máximos de la misma”.

Destacó que además las medidas gubernamentales no han sido del todo efectivas; “no han sido la más acorde, y esto sobre todo porque nuestra colectividad ha irrespetado e incumplido claramente la misma”.

Rubio precisó que en las calles es notorio y comunicacional ver a cientos de personas sin tapabocas e irrespetando el distanciamiento social, “en los comercios, centros comerciales o caminando por la ciudad, se observan a los ciudadanos abrazándose y haciendo cola con un contacto físico extremo”.

Detalló que la deficiencia de los servicios públicos es otro factor que ha influido en el repunte, “muchos hogares no tienen agua, es un problema que todavía no se ha terminado de subsanar por parte del Gobierno nacional, entonces cómo le pedimos a las personas que se laven las manos, la cara y hagan un aseo riguroso si no tienen agua potable y el precio de los detergentes e insumos de desinfección están tan costosos, si se suman todas las varias tendríamos una repuesta del repunte de la pandemia del Covid-19”.

De igual forma, mencionó que es evidente que el Gobierno nacional tiene una responsabilidad inherente en cuanto a las medidas de bioseguridad, pero la prevención primaria depende de la colectividad educada desde el punto de vista sanitario, “si los ciudadanos no mantienen el distanciamiento social, no se lavan adecuadamente la mano y no utilizan el tapabocas de la forma correcta, lamentablemente estamos condenados a que este repunte siga aumentando”.

Por último, Rubio indicó que la prevención es tarea de todos y se deben seguir con las medidas para evitar que continúen los casos y se incrementen también los fallecimientos, “la experiencia en otros países no los demuestra, hablar de la medida definitiva de control sería la vacuna, pero no podemos hacernos ilusiones de ello, debemos enfocarnos en cuidar de nuestra salud”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo