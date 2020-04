Desde hace algunos días ciudadanos han denunciado una serie de irregularidades que se han presentado en la estación de servicio ubicada en la avenida Los Cedros cruce con Mariño en el municipio Girardot, según lo relatado por los ciudadanos que se encuentran en la cola desde hace casi una semana, la gasolinera cuenta como combustible pero no lo han despachado.

Asimismo, los ciudadanos indicaron que son una aproximado de 400 vehículos los que se encuentran en la cola de la estación de servicio y hasta el día de ayer no habían recibido una respuesta concreta del porqué no les podían surtir los carros.

Al respecto, Cleiver Severino manifestó que en varias ocasiones les han indicado que la gasolina está contaminada, pero no se les ha comprobado que sea cierto, “le hemos solicitado que se nos demuestre que el combustible no puede ser utilizado y nosotros nos retiramos de la cola pero no ha ocurrido, en días pasados se demostró que había combustible, pero de igual forma no la despachan”.

Asimismo, resaltó que la mayoría de las personas que están en la cola son los vecinos de la zona, “no tenemos nada de combustible y por eso estamos acá, somos madres y padres de familia que estamos exigiendo nuestros derechos, pero si nos dan una explicación lógica de la situación estamos dispuestos a dejar la cola”.

Por su parte, Kevin Torres indicó que deben pasar día y noche en la cola, algunos funcionarios de seguridad los arremetan, “nos solicitan que nos quitemos, y ahora les ha dado por dar rondas para ver si seguimos acá o nos hemos cansado y nos fuimos a la casa”.

Torres precisó que continuarán en la cola hasta no recibir una respuesta coherente de la situación, “ya en días pasados se levantó un informe que dicha estación cuenta con 31 mil litros de combustible, nos dijeron que eran para ambulancias pero hasta los momentos no hemos visto ni la primera equipando combustible”.

Por último, los ciudadanos indicaron que están dispuestos a quitarse de la cola siempre y cuando se les demuestre que la gasolina con la que cuenta la estación de servicio no puede ser utilizada, pero alegaron que en días antes ellos habían podido surtir en dicha estación.

MÓNICA GOITIA | elsiglo