Carmelo Gallardo, presidente de la sociedad médica del Hospital Central de Maracay, manifestó que los ciudadanos deben tener en cuenta que el Coronavirus o Covid-19 es una enfermedad con síntoma de gripe que puede llegar a ser potencialmente mortal y se transmite a través de partículas que se posan en superficies, luego de que una persona contagiada tose o estornuda.

Resaltó que el virus no se transmite de persona a persona, “las recomendaciones a nivel personal para la prevención sería lavado de manos frecuentes, como mínimo una vez por hora, y taparse la cara al torcer o estornudar y puede utilizar el antebrazo”.

Gallardo destacó que es de gran importancia no tocarse la cara, “además no se debe usar tapabocas si no se tiene síntomas respiratorios, y si no está acostumbrado a usarlo se tocara la cara de forma frecuente para subirlo o bajarlo, aumentando así la posible transmisión de gérmenes a su cara”.

El galeno indicó que para prevenir el Coronavirus se debe saludar sin contacto, “es decir sin estrechar mejillas ni las manos, y es de gran importancia no visitar a personas con síntomas respiratorios además de desinfectar los objetos de uso frecuentes como lo son los celulares y tarjetas de débitos, y de igual forma, se debe tratar de no asistir a lugares con gran aglomeración de personas”.

Indicó que las personas deben saber que el Covid-19 surgió de un mercado al aire libre en la ciudad de Wuhan en China, “por esa razón es de gran importancia tratar de no asistir a este tipo de lugares, en especial si se tiene tos y congestión nasal es importante que se quede en sus hogares y acudan al médico en caso de presentar fiebre o dificultad para respirar”.

Asimismo, Gallardo recalcó que hasta los momentos no está demostrado que el Ibuprofeno empeore el Coronavirus, sin embargo la recomendación de los expertos es utilizar Acetaminofén o Paracetamol, “de igual forma deben conocer que no se deben suspender los tratamientos antihipertensivos”.

Por último, destacó que los establecimientos que se encuentren laborando deben disponer de gel antibacterial para sus cajeros, “se deben lavar entre clientes ya que al tocar tarjetas de débito o productos pueden transmitir partículas de saliva con la enfermedad, y limpiar con soluciones jabonosas vitrinas o mostradores que estén en contacto frecuentes con las personas y además es de gran importancia que los baños cuenten con agua y cada persona debe portar su jabón”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo