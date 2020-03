Se hunde el asfalto en la Av Principal de Caña de Azúcar

Habitantes del sector 12 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente de la avenida Principal, entre la UD 15 y UD 16, denunciaron los continuos hundimientos del asfaltado, en el marco de un colapso generalizado del sistema de cloacas.

En este sentido, Belkys Campo manifestó que gran parte de la calle ha sido reparada por problemas de aguas residuales, sin embargo, consideran que dicho hundimiento es producto de la misma situación.

“Los vecinos trancaron la calle para prevenir, creemos que fueron las aguas residuales que fueron socavando, hasta que se generó este hundimiento en la vía. Antes de que se abriera, estaba botando un poco de agua. Funcionarios ha venido al lugar a tomar fotos así que esperamos que esté listo pronto”.

Asimismo, Lida Landaeta indicó que los antiguos trabajos de las aguas servidas se realizaron en el mes de diciembre, “todavía no han terminado las reparaciones, falta el asfaltado que no se lo han colocado y no sabemos cuando lo van a terminar, pero lo que más nos afecta es el polvo que genera al momento de pasar los vehículos”.

Finalmente, resaltó que aunque los apartamentos no tienen problemas actualmente con las aguas negras, en su opinión el mismo problema es la misma humedad, “hicieron una limpieza y ya en los edificios la situación está calmada, pero ahora imagínese la preocupación con este nuevo hundimiento”.