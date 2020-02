Electa Reina de Carnaval de la Fundación del Adulto Mayor

Recientemente se llevó a cabo desde la ciudad de La Victoria, la X edición de la Reina de Carnaval de la Fundación Nacional Bolivariana del Adulto y la Adulta Mayor del municipio José Félix Ribas, donde la señora Yelitza Melián se acreditó como la nueva soberana de la institución.

Y es que desde bien temprano las instalaciones de la Casa de La Cultura Alsacia Álvarez, se vistieron de gala para recibir en cada una de las presentaciones a las 8 candidatas que optaron por tan emocionante y tradicional título, dando lo mejor de sí, y demostrando que la edad no tiene límites para alcanzar sus sueños, ni para ser feliz junto a sus familiares y amigos.

La doctora Amelia Chávez, presidenta de la Fundación junto a la vicepresidente Elvia Borges, recalcó que este tipo de actividades recalcan lo importante que son los adultos mayores para la sociedad y lo apoyados que se sienten al sentirse integrados en todo tipo de gestiones y más si se habla de cultura y tradición.

“Estamos dándole una ventana a nuestras abuelas, a que sigan siendo reinas, a que demuestren que la belleza no tiene edad, que las adultas mayores no sólo somos un ramillete de coqueterías, sino también de conocimientos que debemos trascender, es por eso que en este evento no sólo se premió la belleza sino el aporte de ella como ciudadana desde cada una de sus trincheras. Son mujeres, bellas, luchadoras y llenas de vida”, puntualizó Chávez.

Del mismo modo, las autoridades agradecieron a la municipalidad por todo el apoyo prestado a la Fundación para desarrollar la actividad, así como a Juan Miguel Suárez, quien fue el colaborador de la organización en todo lo que representó el evento, desde clases de pasarelas a las candidatas, oratoria, traje típico, hasta las muestras de talento.

“Me siento orgullosa de todos los que nos apoyan y que gracias a ellos y sus gestiones fuimos visibilizados, demostrando que a pesar de nuestras edades aún podemos seguir realizando diversas actividades”, puntualizó la doctora Chávez.

Cabe destacar que la señora Yolanda Pereira, de 72 años de edad, reina saliente entregó la corona a su sucesora Yelitza Melián de 57 años de edad, quien con simpatía sobresalió ante las demás concursantes, la banda fue impuesta por la señora Ana Joaquina de Molina y el ramo entregado por la presidenta de la Fundación del Adulto y Adulta Mayor. Asimismo, la ganadora también fue favorecida con las bandas Sra. Talento y Sra. Elegancia.

Por su parte, la señora Margarita Díaz, de 63 años de edad, obtuvo la banda Sra. Cabello más bonito; Yajaira Castañeda, de 59 años, se llevó Sra. Pasarela y Sra. Amistad; de igual forma, Alecia Arias, de 55 años, se hizo la acreedora de la banda Sra. Rostro más lindo.

Zoraida Gómez, de 57 años, alcanzó la banda Sra. Traje Típico; Ana Capriles, de 64 años, recibió la banda Sra. Actitud, además de la banda especial “Abuela Hablando Miss”. Norma Perozo, de 56 años, obtuvo Sra. Sonrisa y Coromoto Escalona, de 60 años, le otorgaron la banda de Sra. Coqueta.

DANIEL MELLADO | elsiglo