Los habitantes del eje Este del estado Aragua manifestaron que ya con la época de carnaval casi en puertas, su mayor deseo para el asueto es compartir con sus afectos y a la par disfrutar de los espacios que les brindan cada una de sus entidades.

Y es que para nadie es un secreto, que la llegada de las fiestas carnestolendas, para muchos significaba preparativos para salir en familia a los diferentes destinos turísticos. Sin embargo, ahora mismo con el bajo poder adquisitivo, estas alternativas quedaron en el pasado, obligando a los ciudadanos a resolver con lo poco que tienen.

Ante este panorama, realizamos un recorrido por las principales calles de los municipios del eje Este, corroborando como los ciudadanos vivirán este tiempo de color, siendo el factor denominador la unión familiar.

“En este carnaval lo que tengo pensado hacer es descansar, estar en familia, disfrutar de mis hijos, de mis afectos. Se sabe que no hay tantas posibilidades como años anteriores, pero eso no nos debe quitar el tiempo que tenemos de estar con la gente que queremos. Pienso que lo principal es darnos un momento familiar, donde quiera que estemos”, manifestó Yliana Barrios.

La señora María Gracia Castillo agregó, “mi opinión es que pese a la situación nos debemos sobreponer y de negativo sacar aspectos positivos. Si no hay dinero para ir a la playa, hay parques en nuestras ciudades donde también podemos disfrutar, lo importante es estar todos juntos y disfrutar de lo nuestro”.

Por su parte, la señora Eriver Díaz dijo que ella quizás no contaba con los medios necesarios para vivir unas vacaciones como en otros años, no obstante piensa que el secreto está en resolver. “Hay que gozar de lo que tenemos, ir a los parques, plazas y en lo posible tratar de fortalecer nuestra tradición, no sólo en nosotros, sino en nuestros pequeños, porque ellos merecen vivir una costumbre tan bonita”.

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte del territorio aragüeño, tratará de vivir unos días de carnaval lo más tranquilo posible, eso sí, sin abandonar su sentir como ciudadanos dueños de una cultura incomparable.

DANIEL MELLADO | elsiglo