Kyrie Irving está viviendo una verdadera pesadilla con su hombro en este curso. El base de los Brooklyn Nets se perdió ya 26 encuentros a raíz de esa molestia y aun está lejos de volver a la acción.

Las molestias del jugador en el hombro no solo han regresado sino que se han agravado, según los reportes de Marc Stein (The New York Times) y Malika Andrews (ESPN).

Ya el martes Kenny Atkinson, técnico de Brooklyn, confirmó que Kyrie será baja indefinida en las próximas fechas y será evaluado por un especialista esta semana.

La última vez que estuvo parado por su hombro logró evitar el paso por el quirófano. Sin embargo, en esta ocasión podría ser ineludible.

El base de los Nets, recientemente nombrado vicepresidente del sindicato de jugadores, viene sufriendo problemas en el manguito rotador de su hombro derecho desde hace ya un buen tiempo.

Esto le produce dolor, lo que imposibilita su desempeño normal en las canchas. En lo que va de curso promedia 27,4 puntos, el máximo de su carrera.