La llegada de Guiado a Canadá busca aumentar la presión sobre Maduro

Juan Guaidó, llegó este domingo en horas de la noche al aeropuerto de Ottawa, Canadá, en el contexto de su gira por la libertad de Venezuela. El primer encuentro que protagonizará el líder opositor será con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“El lunes me reuniré con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en Ottawa. Hablaremos sobre la importancia de la democracia y la necesidad de una transición pacífica urgente, liderada por Venezuela, a elecciones libres y justas”, escribió el primer ministro en Twitter.

Lundi, je rencontrerai @jguaido, président par intérim du Venezuela, à Ottawa. Nous parlerons de l’importance de la démocratie et du besoin d’une transition pacifique urgente, menée par le Venezuela, vers des élections libres et justes. En savoir plus : https://t.co/jndskCSap7

