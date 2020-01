Juan Guaidó se reunirá con Macron en el Palacio del Elíseo

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunirá este viernes con Juan Guaidó, en el Palacio del Elíseo, confirmaron fuentes de la Presidencia del país europeo. La entrevista se celebrará a las 5:00 pm hora local y no habrá declaraciones posteriores a la prensa, indicaron las fuentes.

Guaidó, reconocido por Francia y más de 50 países como presidente encargado para la celebración de un proceso electoral en Venezuela, también se reunirá este viernes con la comunidad venezolana en París antes de partir hacia Madrid.

El gobierno de Macron se ha distinguido como uno de los más críticos, dentro de la Unión Europea, de Nicolás Maduro. Además, reconoce a Guaidó como mandatario interino hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.

El 4 de febrero de 2018, en un mensaje en español y en francés por Twitter, Macron reivindicó el derecho de los venezolanos a expresarse libre y democráticamente.

“Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a Guaidó como presidente encargado para implementar un proceso electoral”, escribió. “Lo recibiré en Miraflores”

Sin aludir a su entrevista con Macron, Guaidó restó importancia este jueves al hecho de que no vaya a ser recibido en España por el presidente Pedro Sánchez.

“Tenemos las mejores relaciones con España. Ya coincidiremos con Pedro Sánchez, si no lo recibiremos en Miraflores para reforzar esas relaciones”, señaló.

Añadió que parte de la lucha que lidera seguirá hasta lograr el cometido. «El objetivo, en definitiva, es mantener una agenda de presión europea para superar la tragedia del país y tratar de contener la emergencia humanitaria”, añadió.

Una portavoz del gobierno afirmó que un encuentro entre ambos líderes no sería posible porque no se discutió con anticipación en el consejo de ministros. No obstante, se informó que sería la canciller Arancha González Laya la encargada de recibir a Guaidó.