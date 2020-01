Tras siete días de haber comenzado el 2020, los precios de los productos y servicios, siguen subiendo y sin freno, ante la constante alza del precio de la divisa internacional paralela, la misma que ronda los 80 mil bolívares, los vecinos del municipio Ribas deben hacer maromas para medio comprar algo.

Ante este cuadro alcista, hicimos un recorrido por los principales mercados populares de la ciudad de La Victoria, corroborando por parte de dueños y encargados, que efectivamente el incremento en el precio del dólar negro, no sólo afecta a los compradores, sino a ellos como comerciantes.

“Ya estamos montados en el burro y hay que arriarlo y agarrarse duro”, exclamó Manuel Martínez, comerciante del mercado municipal de La Mora, quien reparaba algunas áreas de su puesto de verduras para arrancar este martes en medio de la incertidumbre de los costos y las ganancias.

Siguiendo la senda investigativa, se conoció que un plátano no baja de 14 mil bolívares, si se paga por punto de venta, mientras que en efectivo 7 mil cada uno. Un kilo de yuca ya se ubica entre los 25 mil y 30 mil bolívares. Además de las verduras, los lácteos como huevos y queso también subieron su costo entre los 230 mil bolívares y 250 mil, esta última cifra subió 30 mil bolívares, desde el domingo 5 de enero.

Un litro de leche de larga duración de 70 mil bolívares pasó a 150 mil. Otros productos como la harina de maíz precocida, el arroz, el azúcar y la pasta también superan los 70 mil bolívares por kilo, la harina hasta el domingo se podía conseguir en 62 mil bolívares todavía.

“¡Esto es de muerte lenta, horrible!, no puedo comprar con estos precios! Ya uno ni sabe cómo hacer para resolver las comidas, porque lo que uno ve está cariñoso. Seguiremos comprando de a poquito y verduras, ni pensar en carne”, exclamó Gladys Campos, mientras hacía algunas “compritas”.

Otros rubros, como el pollo se ubica entre los 150 y 200 mil bolívares. Mientras tanto la carne no baja de los 210 mil Bs. Todos los precios van a depender del sitio donde se adquiera el producto o la calidad del mismo.

“Todo está demasiado caro porque se disparó el dólar. La situación está para salir corriendo. No tengo dinero, con lo que cuento es con el petro y está suspendido. De verdad esto que nos está pasando con los precios se cuenta y no se cree. De domingo para hoy martes todo subió de nuevo, pregunté por un kilo de carne y está en 170 mil bolívares”, opinó la señora Ana Rodríguez, entre risas.

José Ángel mencionó que en la actualidad él no tiene un trabajo fijo, por lo que se las está viendo negras, para poder hacer un mercadito. Indicó que todo lo que gana lo destina a los alimentos, no obstante no le alcanza para mucho.

Por su parte, Jorge Barbosa agregó que en la actualidad todo para muchas familias, se puso patas pa´arriba, porque el poco sueldo que perciben no les da la base para comprar lo que es necesario para tener una buena calidad de vida y alimentación.

“Lo que ganamos actualmente no nos da para nada y nosotros los de la tercera edad no las vemos peor, porque lo poquito que percibimos debemos distribuirlo entre comida, pasaje y medicinas. Debemos hacer maroma y sin embargo no hacemos todos los gastos y quedamos cortos”, dijo Barbosa.

Y es que no sólo el alza se experimenta en alimentos, sino en los productos de aseo personal como champú, jabón y hasta desodorante. Las cremas corporales sobrepasaron los 150 mil bolívares, así como el papel sanitario.

En el recorrido realizado también pudo palparse que algunos negocios aún siguen con las santamarías abajo y los pocos que abrieron continuamente cambian los montos para preservar las reposiciones de mercancía.

DANIEL MELLADO | elsiglo