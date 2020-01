Luis Parra aseguró que 150 diputados estaban presentes cuando lo eligieron

El diputado Luis Parra, quien se juramentó ayer 5 de enero como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ingresó este lunes 6 de enero a la sede del Legislativo y en una rueda de prensa afirmó que sí cumplieron con el quórum reglamentario para sesionar por una nueva Junta Directiva.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Parra afirmó que ayer se realizó la elección de la Junta Directiva acatando la Constitución y el quórum reglamentario, el cual se sometió a consideración de los diputados presentes, los cuales votaron por él 81 parlamentarios. «Contando con 150 diputados que conformaron ese quórum se dio el acto de proclamación», dijo.

El político de Primero Justicia, explicó que ayer no se suspendió la sesión de instalación porque contaban con el quórum reglamentario, que según el Reglamento Interior y de Debates del Legislativo la única forma de no efectuar la sesión era que no estuvieran presentes la cantidad de diputados necesarios. «La Consitución indica que se hubiese suspendido nada más que no existiera el quórum reglamentario. No porque el presidente saliente dijera que no estaba de acuerdo».

El parlamentario también informó, que mañana martes 7 de enero habrá sesión ordinaria y que luego de dar las declaraciones a la prensa, comenzarán a planear los puntos a discutir. «Estaremos trabajando desde mañana y habrá varios puntos a discutir«.

Por otra parte, Juan Guaidó, quien había sido desplazado momentáneamente de su cargo por Parra, también fue escogido como presidente del Parlamento en la tarde de ayer con 100 votos.