El exentrenador de la Vinotinto Rafael Dudamel habló por primera vez tras su renuncia vía comunicado de la selección venezolana. El yaracuyano concedió una entrevista a la cadena internacional CNN, donde se refirió a la decisión de dejar el combinado a menos de tres meses del inicio de las eliminatorias mundialistas Catar 2022.

“No estábamos teniendo el apoyo ni las condiciones óptimas para trabajar como corresponde en una selección nacional”, explicó el estratega.

“Nuestras aspiraciones eran muy altas, muy grandes. Habíamos generado una expectativa altísima en los futbolistas y en nuestro país, pero internamente como cuerpo técnico ya no teníamos las condiciones idóneas para llevar adelante nuestro trabajo”, agregó Dudamel, quien ya había expresado en su escrito de esta semana que se iba por falta de condiciones y por el deterioro en la relación con parte de la dirigencia de la FVF.

“Los futbolistas siempre tenían inconvenientes para llegar a las sesiones de entrenamientos, me los entregaban con el tiempo mínimo para trabajar y siempre tenía que ver cómo sorteaba obstáculos que venían desde la interna de la dirigencia. Para los amistosos pude resolver, pero en una eliminatoria no puedes tener este tipo de distracciones”, precisó.

Dudamel aseguró que no hablará más del tema vinotinto por respeto al nuevo entrenador para que lo dejen trabajar y pueda contar con las condiciones que no tuvo. Agradeció a los jugadores y sobre su futuro se limitó a decir que analiza ofertas, aunque no descartó dirigir en el fútbol brasileño, donde se le vincula al Atlético Mineiro.

El Nacional