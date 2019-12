Yohan Pino se apuntó el primer juego completo de un lanzador del Magallanes en más de nueve años y se erigió como el Jugador de la Semana, durante el período comprendido entre el 9 y 15 de diciembre.

Pino, as de la rotación de los Navegantes, aisló cuatro hits y una carrera, mientras concedía un boleto y se apuntaba un ponche, durante la jornada dominical contra Águilas del Zulia, el equipo más ofensivo en lo que va temporada 2019-2020.

El derecho cubrió la ruta por primera vez en su carrera, una labor que no había conseguido un tirador de los bucaneros desde el 21 de noviembre de 2010, cuando el estadounidense Anthony Lerew lanzó un no hit no run contra Leones del Caracas, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Pino se unió a Lerew, Randy Keisler (2003-2004), Jason Roach (2002-2003) y Jae Weong Seo (2002-2003), como los únicos lanzadores de la “Nave Turca” en completar un partido desde 2000.

Pino abrió dos encuentros la semana pasada y en 14.1 innings, le conectaron nueve hits y le anotaron dos carreras, para efectividad de 1.26; mientras que otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos. Su récord fue de 2-0.

El aragüeño, de 35 años de edad, obtuvo el premio por primera vez en su brillante taryectoria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, tras recibir el 57% de los votos en la escogencia que hacen los periodistas acreditados para cubrir las incidencias del torneo. El último miembro del Magallanes en llevarse la distinción fue Delmon Young, en el lapso del 12 al 18 de noviembre de 2018.

AVN