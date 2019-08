3. No uses una sola palabra o un par de palabras que aparecen en el diccionario. Esto se debe a que los piratas informáticos pueden usar software que puede probar cada palabra en un diccionario en muy poco tiempo. Y no te dejes engañar porque las sustituciones comunes, como un “5” por una “s” (por ejemplo, pa55word), marcan la diferencia: los hackers y tu software son sabios en esto.

4. Usa una contraseña larga. 11 o 12 caracteres probablemente sean suficientes, aunque el Instituto SANS, una organización de investigación de seguridad, recomienda al menos 15. 5. Utiliza una contraseña extraída de un grupo de tantos caracteres como sea posible para proteger las cuentas más confidenciales. Eso significa usar al menos una letra mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial (aunque no todos los sitios web permiten caracteres especiales). 6. Una forma de crear una contraseña larga que sea fácil de recordar es usar una frase completa como contraseña. Algo así como “QuienSeraGanador”. Otra es usar las primeras letras de las palabras en una frase más larga, tal vez en mayúscula cada otra letra. Por ejemplo, “Dios salve a nuestra gentil reina. Viva nuestra noble reina” produciría “DsaNgR.VnNr”. 7. Cuanto más largas y complejas sean tus contraseñas será mucho mejor. Por lo tanto, puedes hacerlas más seguras eligiendo una secuencia simple de tres o cuatro caracteres, como “B52” o “M&S” y agregándolos al final de todas tus contraseñas, p. QuienSeraGanadorB52 y DsaNgR.VnNrB52. 8. Cambiar las contraseñas regularmente puede hacer que sean difíciles de recordar, pero es sensato cambiarlas ocasionalmente. Una manera fácil de hacer esto es agregar el año al principio o al final de sus contraseñas, por ejemplo: QuienSeraGanadorB522019 y DsaNgR.VnNrB522019, y actualízalas anualmente. Esto tiene la ventaja de agregar longitud y complejidad, y también es fácil recordar la antigüedad de tu contraseña. 9. Si tienes demasiadas contraseñas para recordarlas fácilmente, considera usar un programa administrador de contraseñas como LastPass o RoboForm. Encriptan y almacenan tus contraseñas de forma segura, y las ingresan automáticamente cuando proporciona una contraseña maestra, que aún debes recordar. 10. Para tener una idea de cuánta seguridad proporciona una contraseña determinada, verifícala en el probador de Gibson Research. Pero recuerda, si tu computadora está infectada con un keylogger, un hacker podría obtener cualquier contraseña que ingreses, sin importar cuán segura sea. Por esa razón, es importante utilizar diferentes contraseñas para diferentes sitios.