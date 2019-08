El infielder venezolano Gleyber Torres la sacó en el noveno episodio en la derrota de los Yanquis de Nueva York ante los Indios de Cleveland 19-5.

Torres la botó por el jardín izquierdo ante los envíos de Phil Maton, el venezolano se fue de 4-1 en el juego.

Los Indios anotaron un rally en el primer inning de siete carreras, hicieron dos más en el segundo, dos en el cuarto, una en el quinto, dos en el séptimo y cinco en el octavo para llevarse la victoria.

